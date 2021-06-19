梅雨鋒面恐再現豪雨　北市籲市民提高警覺、減少災損

▲日前一場大雨，讓北市多處發生淹水，此次北市府不敢大意，提早提醒民眾做準備。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

根據中央氣象局預報資料，6月22日受到梅雨鋒面影響，北台灣可能將有顯著降雨，台北市不排除有劇烈天氣及豪大雨發生的。因此台北市災害防救辦公室除通報相關局處完成整備外，也呼籲民眾利用周六周日的好天氣儘速清理居家周邊的排水溝，預置好防水閘門（板），並下載「台北行動防災APP」，以掌握即時資訊。

北市災害防救辦公室指出，下周二的梅雨鋒面的降雨型態跟6月4日午後局部地區的強降雨不同，這波鋒面結構相對較為完整且水氣量充沛，北台灣地區可能出現大區域範圍的強降雨，因此呼籲民眾不要掉以輕心。

防災辦建議，應趁周末及周日的時間，清除住家附近水溝蓋上的雜物，像是盆栽、腳踏墊、塑膠板、樹葉……等，避免大雨來臨時，影響雨水排不進水溝，造成路面積水情形。再者，6月4日的強降雨造成多處建築物地下停車場及民宅地下室的淹水，如已安裝有防水閘門（板）者，應該先預置好備用。



北市災害防救辦公室也呼籲，民眾可多利用「台北市行動防災APP」，掌握第一手水情資訊，接收最新的防災資訊，有助於及時應變。



北市災害防救辦公室表示，6月4日的強降雨，最大3小時的累積雨量在紀錄上僅次於2004年的911豪雨、2001年的納莉颱風、2004年的艾利颱風、2018年的0908豪雨，排名第五，台北市雖然擁有全國第一的雨水下水道保護標準（1小時78.8毫米），但當天9個行政區都超過這個標準，導致市區有多處的積淹水情形，因此面對瞬息萬變的極端氣候型態，需要市民朋友一起幫忙，才能有效降低災害，減少損失。