恩主公醫院護理師3採陰轉陽！第二圈高風險匡列108人「3天採1次」

▲有關恩主公醫院群聚感染途徑、匡列情形，醫療應變組副組長羅一鈞說明 。（圖／指揮中心）

記者林育綾／台北報導

新北市三峽恩主公醫院傳出群聚感染事件，18日再出現一名急診專科護理師進行常規PCR檢測時，出現3採陰轉陽情形，中央流行疫情指揮中心今（19）日說明，表示一開始匡列80位做居隔檢測，目前確診10人，而71位列為密切接觸者隔離追蹤， 如今也再匡列第二圈108人為高風險接觸對象，要求「每3天做一次PCR」。

有關恩主公醫院群聚感染途徑、匡列情形，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該醫院11樓病房群聚已經追蹤一段時間，一開始有一個病例發生時，醫院和衛生局相關的區館同仁就有協助，初期匡列80位做居家隔離檢測，列為密切接觸者，後續陸續增加9位陽性個案，目前確診共有10人，當中5位是病患，1位陪病、3位看護、1位護理師 ，其他71位隔離的密切接觸者也會持續追蹤，最後一案會追蹤到6/29。

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另第二圈也匡列了108人屬於高風險接觸對象，要求「每3天做一次PCR」，羅一鈞說明，現在看到的「陰轉陽」個案，就是第一次匡列採為陰性，後來有第二次、第三次陰性，直到第四次才轉陽性，「因為病毒潛伏期可能有14天，所以為什麼要3天採一次，就是因為可能在之後採檢時，感染跡象才出來」。

而這位護理師等於第四次採檢才檢出陽性，但在6月4日就已經被列在高風險對象內，也算在第二圈防火牆內，不過採檢陽性後，又有一些接觸者需要匡列，所以導致急診有些人員需要做隔離採檢，醫院也要清消，所以急診有暫停，等清消完後再來決定是否啟用。