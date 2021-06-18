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疫情嚴峻她「路倒」民宅院子縮牆角　警「全副武裝」逮摔車女王

▲楊女疑因施打毒品過量，倒在苑裡鎮1間民宅圍牆內，警方全副武裝將楊女送醫並隔離調查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲楊女疑因施打毒品過量，倒在苑裡鎮1間民宅圍牆內，警方全副武裝將楊女送醫並隔離調查。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

通霄警分局17日上午接獲民眾報案，指稱在苑裡鎮新復地區一處民宅圍牆內，有一名女子蜷伏在牆角，意識不清，且女子未戴口罩，屋主嚇壞不敢出面。警方不敢大意，穿戴防疫裝備前往，並將她送醫且隔離調查，發現她竟涉嫌多起機車竊案，依竊盜、毒品罪嫌送辦。

警方表示，這名楊姓女子（42歲），意識模糊，面部、四肢有多處瘀傷、血跡，且身旁散落多支不明注射針筒及數包疑似毒品之白色粉末，研判該名女子疑似施用毒品過量，造成意識不清。警方研判該名女子疑似施用毒品過量導致；為了慎重起見，仍聯繫救護車將楊女送醫診治，所幸經醫師評估，尚無受感染情況。

隨後員警將楊女帶回駐地隔離調查，發現她身上有數隻機車鑰匙，比對所穿著服飾及頭髪顏色等，發現她就是近一週來，橫行台中清水、日南及苗栗縣通霄地區之機車女竊賊，初步調查至少涉犯4件機車竊盜案件及施用、持有第一、二級毒品等犯罪。

▲驚方也在楊女身旁發現多支針筒及數包粉末，研判楊女疑似吸毒過量倒臥民宅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲警方也在楊女身旁發現多支針筒及數包粉末，研判楊女疑似吸毒過量倒臥民宅。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，警方也查明，楊女每次施用完毒品騎乘機車，在意識不清狀態下，幾乎每次都會摔車跌倒，其中一次甚至直接掉落在農田中，這些交通意外正是造成她常多處瘀青、擦傷的原因。另本案4件機車竊盜案，都是車主停車後，未將車鑰匙取下，遭竊嫌將機車偷走，警方提醒民眾要養成良好習慣、提高防竊意識。

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