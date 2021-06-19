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桃園男10天偷8部機車　以「車換車」避追查仍被逮

▲以車換車方式規避警方追緝。（圖／楊梅警分局提供）

▲郭男以車換車方式偷車規避警方追緝。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

41歲郭姓男子為機車慣竊，在10天內以車換車的方式犯案，在桃園中壢、新屋區連續竊取8部各式機車，警方積極調閱監視器追查，發現都是同一名男子所為，18日於中壢區永嘉街發現郭姓嫌犯蹤跡當場將其逮捕，經循線追查起出郭男竊取的8輛機車，通知車主領回，移送法辦。

▲以車換車方式規避警方追緝。（圖／楊梅警分局提供）

▲郭男在10天內連偷8部各式機車。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局埔頂派出所員警受理最近多起機車竊案，乃積極調閱監視器，查訪過濾比對後發現為同一男子所為，並涉及中壢區及新屋區多起機車竊盜案，於是隨即組成專案小組查緝，經分析犯案模式，均是竊取機車騎乘後，以車換車的方式犯案，以為不易被發現，未料其偷竊行徑早已遭警方掌握，經過多日埋伏守候，終於18日查獲犯嫌送辦，犯案動機尚待釐清，8輛失車已陸續通知車領回。

▲▼警方透過監視器鎖定再埋伏逮人。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼警方循線鎖定再埋伏逮人。（圖／楊梅警分局提供）

▲▼警方透過監視器鎖定再埋伏逮人。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局分局長黃富村表示，同仁在疫情嚴峻期間，要兼顧繁重的防疫工作，對於治安仍然不鬆懈，在長時間的堅持及不放棄的精神之下，方能順利逮捕犯嫌，除了肯定同仁的辛勞與努力外，亦呼籲民眾汽機車都應該要再加上防盜鎖，以保護自己的財產安全。

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