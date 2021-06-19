移工餐廳深夜違規營業　警稽查辯稱「回店打掃」

▲警方深夜巡查發現移工餐廳違規營業。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中正路某棟已全面停業的商業大樓電梯前，18日深夜有越南籍女移工在等電梯，巡查員警發現不單純，於是經上前追問盤查，一舉查獲樓上2家移工餐廳KTV包廂共有6人在聊天飲食，戳破辯稱回店打掃謊言，依違反防疫規定移請市政府衛生局裁處。

▲餐廳負責人辯稱回店打掃。（圖／桃園警分局提供）

昨日23時30分許，桃園警察分局景福所所長吳政哲與同仁巡邏時，發現中正路某棟已全面停業的商業大樓電梯前，有女移工在等電梯，經上前詢問，該黎姓女移工(越南籍)剛開始表示是因為太吵所以到電梯旁講電話，一會兒又說原本要來接她的朋友沒辦法來，希望員警送她去朋友家，並強調：「她沒有認識的朋友在樓上」。

▲▼民眾在KTV包廂內桌上有零食小菜。（圖／桃園警分局提供）

女移工異常的反應讓員警直覺有問題，於是通知房東前來協助配合稽查，在5樓移工餐廳發現丁姓負責人(越南籍)與另名移工正在店內聊天飲食，在6樓KTV包廂內發現該店負責人與另三位民眾也正在聊天飲食，兩名負責人都辯稱是回店內打掃環境，但桌上有零食小菜與實際狀況明顯不符，顯有營業之行為，員警依規定製作稽查紀錄表後，移請市政府衛生局裁處。

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