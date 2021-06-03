賭博性娃娃機藏地下室偷營業　賭客、負責人開罰送辦

▲桃園市平鎮警分局2日晚間，在轄區復旦路二段某處選物販賣機店地下室查獲大批賭博性機台。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎疫情持續延燒，桃園市府已明定十大行業全面暫停營業，平鎮警分局員警2日晚間在轄區復旦路二段某娃娃機店，外觀雖已停業，但埋伏員警卻在地下室查出業者將娃娃機台改為賭博性機台工人把玩，現場還有賭客正在把玩骰子機台，員警當場查扣賭資13萬餘元外，也將傅姓業者與鄧姓賭客分別依賭博、社維法移送桃檢偵辦，另再依傳染病防治法移請主管單位裁罰。

▲桃園市平鎮警分局在轄區復旦路二段某處選物販賣機店地下室查獲賭博性機台20台等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍指出，日前接獲檢舉指稱，位於平鎮區復旦路二段某家選物販賣機，業者雖以透明塑膠布圍起，外觀看似已停業，但警方發現常有人員在外徘徊，員警埋伏多日，2日晚間進入店內地下室查訪，赫然發現鄧姓賭客正在把玩賭博機台，42歲的傅姓業者也在現場。

▲桃園市平鎮警分局在轄區復旦路二段某處選物販賣機店地下室查獲賭博性機台與IC板等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方當場查扣改裝過的娃娃機賭博機台20台、賭具26個、賭資13萬8千餘元、監視器主機1台與IC板20片等證物，將傅姓業者與鄧姓賭客帶回派出所偵訊。

▲桃園市平鎮警分局在轄區復旦路二段某處選物販賣機店地下室查獲賭博性機台，鄧姓賭客則在現場把玩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄧姓賭客說，現場是將不等數量骰子放在透明壓克力方盒內做為賭具，擺放在多台選物販賣機內，每次投幣40元夾取透明方盒，夾子放開透明盒落下時，盒內骰子滾動後排列為連號者視為中獎，可向現場傅姓業者換取500至3000元不等現金；傅姓業者則坦承犯行與違規營業情事。

警方偵訊後將傅姓業者與鄧姓賭客依賭博罪與社維法移送桃檢偵辦外，因正處三級警戒期間，傅姓業者無視中央流行疫情指揮中心公告管制規定，警方依「傳染病防治法」移交桃園市衛生局與經發局裁處。

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