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高雄第二波長者疫苗開打　5張圖一次看該去哪接種

▲高雄市長陳其邁18日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁18日主持防疫記者會。（圖／高雄市政府提供）

政治中心／綜合報導

高雄今起到6月23日開放第二波高齡長輩接種疫苗，市長陳其邁透過臉書提醒民眾全市各處接種站，也分享一對夫妻手牽手相約打疫苗的照片，發現在施打過程中有許多讓人暖心的畫面。

陳其邁指出，這對「伉儷情深」非常恩愛，打疫苗手牽手。但其實，牢牢牽著洪女士的手的，是她70歲的兒子。92歲洪女士手挽皮包、優雅現身路竹高中接種站，吸引眾人目光。而母親接種疫苗時，洪先生還開心地在旁拍照留念，說媽媽非常期待，特別盛裝打扮迎接這個重要日子。

▲▼高雄市長陳其邁提醒，第二波長者接種疫苗。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲高雄市長陳其邁分享高行長者盛裝接種疫苗。（圖／翻攝陳其邁臉書）

陳其邁表示，在偏鄉接種的長輩跟市區一樣，都會給予最舒適的空間。另外，接種站密度最高的田寮，在村莊部落內，即使我們翻山越嶺，也要把長輩服務好。

為了讓現場接受疫苗施打的長輩更安心，陳其邁打造「藝起陪伴-高雄疫苗接種站現場音樂演出行動」，請來國際級音樂家們，用極大的熱誠與用心，演奏《滿山春色》、《青春嶺》、《夜來香》、《鼓聲若響》、《望春風》，這些長輩熟悉的知名老歌。

陳其邁提到，施打過程中，很多讓人暖心與感謝的畫面。包括醫護、防疫人員細心攙扶；復康巴士無論在原鄉、部落、山區，都熱心提供服務，接送服務不變的長輩。臥床長輩、腎友，我們醫護人員到宅服務。

高雄市第二波高齡長輩接種疫苗須知：

時間：即起至6月23日
年齡：82~86歲長者、65~74歲原住民長者

●去哪裡打？
區公所會專人發送通知單，請符合施打年齡對象長者在家等通知，還沒收到通知單，可以洽詢區公所。

●過了接種時間還能打嗎？
還是可以帶通知單，到附近的社區接種站、也可以在星期六日到五大接種站施打：高雄展覽館、鳳山體育館、巨蛋體育館、岡山農工、美濃國中。

▼高雄市長陳其邁提醒，第二波長者接種疫苗。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼高雄市長陳其邁提醒，第二波長者接種疫苗。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼高雄市長陳其邁提醒，第二波長者接種疫苗。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼高雄市長陳其邁提醒，第二波長者接種疫苗。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼高雄市長陳其邁提醒，第二波長者接種疫苗。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼高雄市長陳其邁提醒，第二波長者接種疫苗。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲▼高雄市長陳其邁提醒，第二波長者接種疫苗。（圖／翻攝陳其邁臉書）

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