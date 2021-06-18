NCC簡訊實聯制預算大砍5億　全民發現金、染疫國賠遭表決封殺

▲立院三讀通過紓困4.0預算追加案，立法院長游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會18日三途通過「紓困4.0」特別預算追加案，其中國家通訊傳播委員會（NCC）編列簡訊實聯制預算新台幣8億元，經朝野立委同意刪減5億元；經濟部原編列紓困振興業務費1億元經費，也經朝野達成共識刪減100萬元預算。

立法院臨時會18日三讀通過紓困4.0」特別預算案，將規模2600億元的特別預算減列5億100萬元，最終通過的總額為2400億9000萬元，其餘全數未凍結，這也是紓困特別預算四度在立法院審議以來，第二次有預算被刪減。

其中，國家通訊傳播委員會（NCC）編列簡訊實聯制預算新台幣8億元，國民黨立委賴士葆提案要求全數刪除，包括台灣民眾黨團、國民黨立委費鴻泰、葉毓蘭、林奕華等人也都提案要求減列預算，日前經過朝野立委討論達成共識，同意刪減5億元。

經濟部在紓困振興「業務費」編列2億3613萬元，其中列有辦理商業服務營運補貼等計畫行政作業與審查經費1億元。考量政府經費短絀，部分專案可由單位專業人員辦理，為因應疫情期間支出增加，該項經費可予精簡，經朝野溝通後同意刪減100萬預算。

至於國民黨團日前提案，要求行政院應編列預算普發每位國民1萬元紓困現金、成立「新冠肺炎傷亡國賠專責小組」等提案，最終在民進黨立委的人數優勢下，經表決皆未通過。

此外，本次也通過多項朝野立委的提案，包括國民黨立委林奕華所提，要求衛福部提供因本土新冠肺炎死亡國人每人10萬元喪葬費補貼，以示國家對亡者及其家人歉意，此主決議也被其他黨團採納改為共提。

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