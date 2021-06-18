她因新冠肺炎過世3天了…衛生局竟致電問：身體還好嗎　家屬傻眼

記者陳雕文／桃園報導

一名73歲阿嬤悉心照料癌症末期的小兒子，直到小兒子過世，本身有糖尿病的阿嬤又罹患白血病，家人每天輪流進醫院照顧，但當病情穩定時，阿嬤又在院內感染新冠肺炎，於本月13日不幸病逝！家屬心痛萬分，後來在16日接到衛生局來電，竟是關心「XXX身體還好嗎？」家屬聽完當場傻眼。

▲媽媽住進台大醫院卻因而染疫過世，家屬難以接受。（圖／記者陳雕文攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

家屬曾大姊無奈表示，我的媽媽在今年2月底進了台大醫院養病，原本病情已得到控制，結果又在院內得到新冠肺炎，而我的弟弟在5月底進醫院照顧媽媽並確診，所以母子是關在同一間病房進行隔離，後來媽媽的狀況好轉，院方以「避免交叉感染」為由，將媽媽單獨隔離出來，但她還有白血病，身體非常虛弱，連打開安素的力氣都沒有！單獨隔離3天媽媽就走了，我們家屬真的無法接受。

到了16日，家屬下午在中壢的靈堂接到桃園市衛生局人員來電，「請問是曾XXX嗎？」並關心體溫還有身體狀況，曾大姊忍無可忍開罵，「我媽已經死3天了！你們竟然現在才打電話來問體溫！」衛生局人員瞬間噤聲說不出話。

曾大姊表示，她當下就質疑，「你們要定期追蹤、關心確診者，那確診者去世了，你們怎麼會沒有收到任何資料！？」而衛生局人員聽完只說要再跟上級回報相關狀況，她覺得這只是官方的推託之詞，氣憤掛了電話。

▲婦人過去經常出遊，且打扮時髦。（圖／家屬提供）

曾大姊表示，後來有接到台大醫院的電話，院方詢問，「需要甚麼協助？」曾大姊失望地說，「我的媽媽在院內受到感染，只求醫護人員多點關心，媽媽可能就不會這麼突然地走了…現在家祭也都辦完了，我還要甚麼協助？我只求醫院能給家屬一個交代」、「不要什麼慰問金或其他名目的金錢補償，只求一個合理的解釋」。

▲阿嬤6月初隔離洗腎，當時還能揮手示意。（圖／家屬提供）

桃園市衛生局表示，過去每週會打電話關懷阿嬤的身體狀況，由於阿嬤是住在台大醫院，已經跨縣市，因此在阿嬤過世後，院方是通報給台北衛生局，等病歷資料資料都上傳中央審查後，桃園這邊才會顯示最新資訊。至於家屬對醫院的不解與不滿，台大發出聲明，回應有關院內感染的疑慮，並表示醫護人員有用心照顧每位病患。

台大聲明表示，「本院於5月24日因病人臨床症狀發生疑慮，而於第一時間立即針對本院7C病房之相關住院病人、其照顧者與醫護人員進行篩檢，其結果發現有多位COVID-19感染者(其中包含病人及其陪病者)。就此篩檢結果，在經過疫情主管機關所進行之疫調後認為，較可能為該病房內某一病人之陪病人員或某位一病人因已於社區感染COVID-19，在其住院後將病原由社區帶入本院院內，繼而使與其在同一時段、鄰近與之住院中病人及其陪病人員受到感染，對此本院深感遺憾」。

聲明還提到，「本院也配合國家相關防疫政策，於診療及救治眾多病患的同時，盡力在醫療量能人力許可的情況下，提供本院各病人及其陪病人員最佳保護。故而此次之COVID-19感染事件方得以於最短時間內立即被發現、監測與控制，並妥善安排相關確診者的治療與照護」。

【前情提要】



她住院3個月突然確診驟逝 家屬發現4大問題！台大醫院回應了