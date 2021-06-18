▲新北汐止農會力推「防疫有機蔬菜箱」，心服務一指下單安心購。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎疫情急轉嚴峻，國內升三級警戒！新北市政府農業局輔導汐止區農會推出「美味農業得來速」防疫有機蔬菜箱，150組新北在地小農提供的有機葉菜、有機根莖蔬菜精緻組合、以及含13種蔬菜的「莖麗蔥配」限量豪華組合箱，民眾只要在網路下單，搭配行動支付，後續依時段至農會或各辦事處取貨或是選擇由專車送至住家，除減少消費者群聚風險。

農業局表示，自本年度5月初起，新冠肺炎疫情在國內急遽升溫，確診數攀升造成人心惶惶，改由居家宅配，減少外出採買，農產品實體門市通路貨量銳減，造成供銷斷口。新北市政府農業局輔導汐止區農會轉型推出防疫蔬菜箱，內容包含每週150組新北在地小農提供的有機葉菜、有機根莖蔬菜精緻組合、以及含13種蔬菜的「莖麗蔥配」限量豪華組合箱。

▲新北汐止農會推「防疫蔬菜箱」。

汐止區農會理事長呂山松表示，「取之社會，用之社會」為農會經營理念，疫情期間持續發揮都會型農會的消費通路所長，串聯北中南的農漁會，為消費者提供最優質的農特產品。民眾可直接在農會臉書「汐止區農會 汐心情」粉專貼文下單，以台灣Pay行動支付或匯款付清，再選擇至農會本部及8處辦事處分流取貨，降低選貨及找零接觸風險，農會可協助民眾專車送至住家（限汐止市區），既方便又省時。

農業局長李玟表示，在國內新冠疫情尚未趨緩情勢下，持續推動「美味農業得來速」政策，媒合新北小農、青農產品上架電商平台及農會超市通路，並納入漁產組合包、安心肉品箱、新北惜食餐廳、新北好茶、農再社區特色農產等，協助農漁友共度疫情難關，歡迎民眾至「美味農業得來速」網站安心選購。

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