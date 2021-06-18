2男裸上身扭屁股畫面曝！5人闖武嶺亭玩嗨「很母湯」　太管處追罰

▲▼5名男女擅闖武嶺亭封鎖區，太管處將追查最高開罰1千。（圖／翻自中橫路況交通資訊站）

記者鄧木卿／南投報導

新冠肺炎疫情5月中大爆發之後，全國進入第三級警戒，太魯閣國家公園管理處避免民眾群聚在武嶺亭前拍照，在上月23日就已經封閉，但5名男女遊客上午竟無視警告跨越封鎖線拍照，其中2男還脫去上衣大搖屁股，網友貼文「你扭得很用力、我看了很擔心」太管處表示將追查5人身分，最高開罰1千元。

海拔3275公尺的武嶺是台灣公路最高點，也是前去合歡山必遊景點，5月中旬開始，全國升級三級警戒，要求民眾盡量在家減少外出染疫，但傳出仍有大學畢業生聚集武嶺亭前拍照，太管處隔天緊急封閉武嶺亭，並拉上封鎖線，禁止遊客進入。

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有5名男女今天（18日）上午不顧禁止告示和封鎖線，闖進武嶺亭拍照，其中2名男子還脫下上衣，在武嶺亭牌樓前大扭屁股自嗨，從監視器畫面，應是有戴口罩，不過過程都被公路總局即時影像系統拍下，有網友在臉書「中橫路況交通資訊站」粉絲頁截下這段影像，貼文「你扭得很用力、我看了很擔心，切記！要脫千萬不要脫口罩 …」、「擅闖封閉區域真的很母湯」。

太管處表示，如果遊客擅闖禁止區域，可依「國家公園法」第13條第8款，「其他經國家公園主管機關禁止之行為」，處1千元以下罰鍰，太管處將全力追查擅闖者身分，依法開罰。

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