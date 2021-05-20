賞景無需冒險！合歡山四季皆美　太管處：關鍵期暫勿前往山區

▲太管處聯合保七總隊前往合歡山週邊登山口，宣導防疫政策，保持社交距離、戴好口罩做好防疫工作。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年4月至6月合歡山花季期間，往往吸引無數遊客上山賞花，非假日期間，賞花遊客即十分眾多，遇週末假期或連假期間更是人山人海，但為因應雙北疫情警戒第三級，全台疫情升溫，太魯閣國家公園配合防疫指引，封閉園區內所有人多聚集場域，減少不必要的跨區活動。

太管處表示，目前已封閉山屋、生態保護區及室內展管休館、林務局合歡山森林遊樂區休園，合歡群峰（合歡主峰、東峰、西峰、北峰、尖山及石門山）雖未封閉，但為防範新型冠狀病毒（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴散，並考量登山為高強度運動，過程需深度呼吸卻不易全程配載口罩，時值防疫高度警戒期間，山域事故搜救困難度隨之升高，需保障救難人員安全並珍惜醫療資源，在此呼籲民眾，如非必要，暫勿前往山區。





為了加強宣導防疫措施，太魯閣國家公園聯合林務局東勢林區管理處、內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊即日起，前往昆陽、武嶺等據點以及合歡東峰、主峰、北峰等登山口宣導防疫政策，請大家保持社交距離並將口罩戴好，做好防疫的相關工作。





合歡山四季皆美，在這關鍵時刻，請民眾盡量減少外出，減少被感染的機會與傳播途徑，等疫情穩定後，美麗的山林仍在那裡，等候您的光臨。



防疫工作是團體戰，太魯閣國家公園也呼籲蒞園遊客務必遵守防疫措施，正確佩帶口罩、加強手部清潔，並維持室外1公尺的社交距離，共同維護國家公園環境衛生及遊憩品質。

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