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半裸男攔警車告狀！台中街頭小擦撞變5打1　衣服被撕了

▲▼台中清晨有兩輛車發生小擦撞，引發街頭鬥毆5打1，警3小時內逮捕到案。（圖／民眾提供）

▲▼台中清晨有兩輛車發生小擦撞，引發街頭鬥毆5打1，警3小時內逮捕到案。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市20歲的李姓男子18日清晨4點多，開車行經中清路與文武街口時不慎和另一輛車發生擦撞，竟遭到對方車上5人徒手一陣痛毆，車窗被砸破、左邊臉頰挫傷、衣服也被撕了，5人發洩完怒氣揚長而去，20分鐘後，李向巡邏員警報案，警方根據監視器查出是30歲的周姓男子等5人動手，3小時後全數傳喚到案，訊問後將周男等人依恐嚇、傷害、毀損及妨礙自由等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲▼台中清晨有兩輛車發生小擦撞，引發街頭鬥毆5打1，警3小時內逮捕到案。（圖／民眾提供）

台中市警察局二分局4時45分接獲報案中清路與文武街口發生行車糾紛，不過警方到場後，雙方已離開現場，後來，巡邏員警在5時05分被李男攔車報案。

李男表示，他在中清路與文武街與另一部自小客車不慎發生碰撞，對方駕駛疑似心生不滿，夥同車上友人共5名以徒手毆打，還拿皮帶鋼頭砸損他的車後方玻璃及右前方保險桿，他的左臉頰也挫傷。

警方擴大調閲現場周邊監視器畫面，查獲另輛肇事車輛車號，並在3小時內將周姓車主帶返所釐清案情，周男坦承和4名友人在附近大樓訪友，離去時與李男發生擦撞才動手。

警方訊問後將周男等5人依涉嫌恐嚇、傷害、毀損及妨礙自由等罪嫌移送地檢署偵辦，有關交通事故部分交由交通分隊處理。

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