專家大讚台南施打疫苗規劃完善　黃偉哲：全力防疫持續努力

▲台南市規劃疫苗注射施打作業完善，成大教授柯乃熒大讚做得好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府18日舉行一級指揮中心防疫會議，持續滾動檢討台南市防疫作為，視訊與會的成大教授柯乃熒分析，台南市妥善規劃85歲以上長者施打疫苗的相關作業，透過方便就近長輩施打的小型社區接種站，以及使用日照車接送長者等措施相當貼心，大讚「相關防疫，台南市都做得非常好！」。

黃偉哲市長感謝柯乃熒教授稱讚台南防疫到位，黃市長指出，不管是疫情前或疫情後，台南市所有第一線防疫工作人員都持續用心努力，而面對接下來的疫後振興經濟等相關作為，市府已開始積極規劃，會用實際行動與市民同心站在一起。

台南市衛生局報告疫情概況時表示，中央撥配給台南的56000劑AZ疫苗，在12日至16日施打量總共39680劑，17日施打量則達16497劑，疫苗使用率已達標100％。

衛生局說明，18日開始開放83歲以上高齡長者接種疫苗，此批疫苗施打對象包括：83歲以上、75歲以上持重大傷病卡長者、73歲以上具原住民身分者，其中，83-84歲的人口數約13520人；會經由里幹事及里長發送相關接種通知及施打時間、地點，長輩請務必攜帶「雙證件」身分證和健保卡到場施打。

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