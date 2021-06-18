大媽「門口拍手叫人」女店員氣炸　加油站員：我還看過彈手指的

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名女店員18日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，剛剛遇到一名婦人想要叫店員，卻直接在店門口拍手兩下，就像在叫寵物一樣，她詢問怎麼了並表明拍手叫店員的舉動會讓人感到不舒服，沒想到對方竟然回答，「怎樣？拍手你們覺得你們是狗喔？」還一直重複講這句話，讓她又氣又無言。

▲部分網友覺得，購物時想請店員幫忙，喊「哈囉」應該不算沒禮貌的行為。（示意圖／取自免費圖庫unsplash，與本文當事人無關）

原PO提到，有些人到店裡買東西，叫店員時一開口就是「欸、哈囉」，但當下的態度和語氣讓她覺得不太禮貌，這就算了，剛剛她遇到一名更奇葩的婦人，竟然直接在店門口拍手兩下，「對！就像叫狗那樣拍兩下！」因為自己已經下班就沒有理會，交接大夜班之後店裡也關了一部分的燈，婦人見沒人回應便用台語說，「ㄚ金罵洗安那？某愛咩ㄚ逆？（現在是怎樣？不想賣了嗎？）」

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原PO詢問怎麼了，婦人理直氣壯回答，「我在那邊拍手你們沒聽到嗎？」她則回覆，要看什麼商品直接拿去櫃檯結帳就好，「我們又不是狗，為什麼要用拍手的？妳在那邊拍手，我們也不知道妳要做什麼。」

沒想到婦人聽完還故意一直跳針反問，「怎樣？拍手你們覺得你們是狗喔？」讓原PO又氣又無奈，這才決定上網吐苦水，「正常人叫人不是用拍手的吧？人跟人之間基本的尊重是當人的基礎，不要以為花幾個錢就多了不起，花錢買東西，人家東西也沒缺損給妳，店員也不欠妳什麼，已經不奢望尊重，但客氣點可以嗎？」

其他網友看完整篇文章，大多覺得婦人的行為不妥，並紛紛留言安慰原PO，「這些挺常見的，做服務業這行就是這樣，還有客人可以把黑的說成白的」、「以前在加油站，我還看過彈手指的」、「就算是哈囉也要看語氣是怎麼樣的哈囉，講話語氣真的很重要，聽起來是讓人感到舒服或不舒服，都會有關係」。