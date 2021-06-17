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女客拿信用卡簡訊騙刷實聯制　被抓包還回嗆「我掃了啊」

記者黃翊婷／綜合報導

全國簡訊實聯制上路一個月，但還是有部分民眾不願意配合。一名女網友17日在臉書「爆怨2公社」PO文表示，到現在還是發現很多鑽漏洞的人，她就遇過一名女客人想用「信用卡簡訊」蒙混過關，好心提醒還被回嗆「我掃了啊」。

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲簡訊實聯制上路一個月，全國總計已使用3.5億則。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，實聯制就是保障自己的東西，不論是掃描QR碼還是填寫紙本資料，就是為了確保萬一真的與確診者足跡重疊，政府才能透過資料早日找到人，但這一陣子看下來，她發現鑽漏洞的人還是非常多，大多都是趁著店員在忙或是人手不足時說「有掃、有簽」，結果要求出示證明，就推稱找不到或不見了。

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原PO說，她曾經遇到一名女客人拿信用卡簡訊企圖蒙混過關，好心提醒，對方卻理直氣壯回嗆「我掃了啊」，當時旁邊還有其他客人，她也乾脆硬起來大聲回答，「小姐！妳這個是信用卡簡訊！」

最後，原PO忍不住感嘆，「這些人到底什麼心態？嫌麻煩還是（覺得）浪費時間？不會用跟不想用差很多！」其他網友也紛紛留言表示誇張，「出示信用卡簡訊到底是有什麼問題」、「我遇過有人詢問，昨天來過了，今天還要不要掃」、「剛剛才碰到一個，我就跟他說，我去過竹南」。

有趣的是，這篇貼文還釣出不少網友分享自家學習能力超強的長輩，幽默調侃那些不願意配合落實實聯制的人，「這明明很好用，我阿嬤今年才接觸智慧型手機，連她都會用了，到底是有多麻煩？」

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