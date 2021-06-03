包裹送到晚上9點　物流員遭跳針女逼問「你們怎麼都這麼晚」

記者黃翊婷／綜合報導

受到近日疫情升溫影響，貨物數量大幅增加，導致部分貨運業者運能不足，網路上也時常出現相關的抱怨文章。一名送貨員2日晚間在臉書「爆怨2公社」PO文感嘆，因為工作到很晚，剛剛還被一名防備心超高的女客戶連問兩次「你們怎麼都這麼晚」，結果耐心解釋兩遍都沒被聽進去，心情真的很糟。

▲原PO解釋晚上送貨的原因，女子卻都不聽。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO提到，發表文章之前剛送完一件貨物，收件的是一名防備心很重的女子，開頭第一句話就是「你們為何送這麼晚？」當下他也回答「最近肺炎疫情讓包裹爆量，電視都有報」，沒想到對方好像根本沒心思聽解釋，又連問了兩次「你們怎麼都這麼晚」。

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此時原PO還是耐著性子再回答兩次，結果女子依舊左耳聽右耳出，他的口氣也逐漸變得比較不好，「就解釋了兩次妳還是聽不懂」，對方才改口聲稱是覺得物流人員很辛苦，讓他忍不住在心中吐槽，「屁啦！講話這麼虛假，明明是怕得要命。」

原PO無奈表示，2日還遇到有收件人忘記先告知家人有包裹要收，結果退件之後又打電話來追，要求再送一次，還好收件人與家人送了一瓶飲料表達歉意，「不然我真火大。」

其他網友看完原PO的分享，也紛紛留言表示最近真的很常晚上收到包裹，「我也有遇到晚上9點多還在送貨，問了也是回答最近貨量太多，送不完」、「我1日晚上也在9點多收到包裹，只有一直說謝謝、辛苦了」、「傻眼耶，真的是辛苦了，貨量爆單啊，不然誰想送到這麼晚」。

▼網友們表示，最近晚上9點多還會收到包裹。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）