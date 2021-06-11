三重女實聯制寫錯號碼　她狂接警局電話、簡訊響一早上快崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友11日在臉書「爆怨2公社」PO文聲稱，疑似有人實聯制電話亂填，導致她從昨日開始就瘋狂收到新北市三重警分局等政府單位的電話，結果根本找錯人，雖然後續已經向警方說明清楚了，但還是覺得很崩潰，「抓到那個人我可以要求精神賠償嗎？」

▲許多商家都有設置簡訊實聯制的QR碼。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，這位來自三重的女子不知道是電話號碼亂填還是寫錯，居然錯寫成她的號碼，害她從10日開始不斷收到簡訊，還有三重警分局、指揮中心的電話，「光接這些電話就飽了」，一氣之下打去1922詢問，也只得到「看看當地區公所能不能標記一下」這樣的答案。

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「今天早上簡訊還是響不停！可以不要這樣嗎？」被打擾到快要崩潰的原PO說，剛剛又接到一通關懷指揮中心的語音電話，結果也是疫調完就沒了，最後乾脆主動打到政府機構詢問，電話被轉去三重警分局，警方表示會將這個狀況往上呈報，「但我還是會接好幾天、好幾通的電話，抓到那個人我可以要求精神賠償嗎？」

原PO無奈表示，自己是在加油站工作，真心拜託大家做好實聯制，選擇紙本就請確實填寫，選擇掃QR碼就確實發送簡訊，「在工作上請客人掃碼，假動作一堆！」不要亂填資料，以免真的需要被匡列時，卻找不到人，徒增他人和政府單位的困擾。

▲原PO收到的簡訊和電話。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

其他網友看完原PO的文章，發現她貼出來的手機畫面截圖中，發出居家隔離簡訊通知的門號的確是政府單位的，應該不是詐騙，於是紛紛留言替她抱不平，「疫調資料不實會開罰的」、「這要重罰啦」、「其實不懂為何資料要亂填，這不是保護自己的必要措施嗎？覺得無法理解」。

事實上，實聯制資料如果沒有照實填寫，的確是可以開罰的。例如台中市KTV大學生夜唱團群聚案，台中市衛生局在匡列時發現其中13人實聯制資料填寫不實，造成防疫困難，最後依據《傳染病防治法》對每人開罰6000元，甚至連KTV業者也因為未能落實實聯制，也一併挨罰1萬5000元。