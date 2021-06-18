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男性放心施打！　美研究：接種輝瑞和莫德納疫苗不會減少精子數量

▲▼精子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國研究顯示，男性接種mRNA疫苗，不會對精子造成影響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

網路有傳聞指出，由於輝瑞與莫德納疫苗使用的是信使核糖核酸（mRNA）技術，因此男性在接種這2種疫苗後，有可能導致精子數量驟減。美國邁阿密大學最近的研究結果推翻了這種猜測指出，接種輝瑞或莫德納疫苗的男性，無論是在精子的數量或質量上，都沒有任何影響。

綜合CNN與《紐約郵報》報導，邁阿密大學的研究人員對45名年齡介於25至31歲男性志願者的精子樣本進行研究後發現，男性在注射第1劑mRNA新冠疫苗前，和施打第2劑疫苗70天後，精子的質量和數量都「沒有顯著下降」的情況發生。

▲▼疫苗,輝瑞疫苗,莫德納疫苗。（圖／路透）

▲輝瑞和莫德納疫苗使用的都是mRNA技術。（圖／路透）

邁阿密大學生殖醫學專家拉瑪薩美（Ranjith Ramasamy）解釋，疫苗的mRNA並不是活病毒，因此疫苗不太可能影響精子。芝加哥人類生殖研究所（IHR）的科恩（David Cohen）雖然並未參與相關研究，但他在CNN的採訪中也證實，「接種疫苗對精子產生影響的風險非常低。」

多名科學家表示，希望這項17日刊登於《美國醫學會雜誌》的研究結果，可以緩解那些因擔憂生育問題，而不願接種疫苗的男性的疑慮。然而，此研究並未測試嬌生或AZ疫苗對男性精子的影響，因為這2種疫苗不使用mRNA 技術。

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