快訊／郭台銘向上海買BNT　行政院同意：可循日本交貨模式

▲蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

有意捐贈500萬劑德國直送BNT疫苗的鴻海集團創辦人郭台銘18日在臉書發文表示，需要總統蔡英文授權，再讓願意永齡基金會去洽談BNT疫苗供貨的數量及時間。針對是否認可郭台銘向BNT代理商「上海復星」購買，行政院發言人羅秉成18日表示，可循日本提供台灣疫苗前例的交貨模式。

羅秉成今天表示，政府將發函授權台積電與鴻海永齡基金會，代表政府洽談購買各500萬劑BNT德國原廠疫苗，直接送抵台灣捐贈給政府。

羅秉成說，這1000萬劑疫苗交貨期，將配合台灣國際疫苗採購交貨情形與原廠產能商定；另外台積電與永齡基金會捐贈給政府的疫苗，將循日本提供台灣疫苗的前例，以及國際採購合約作法，會在捐贈契約中，政府將給予製造商免責聲明也承擔後續工作。

郭台銘今透過臉書表示，他每日憂慮，夜不成眠，17日凌晨向憂心又充滿期待的國人報告本案仍在進行中，也感謝曾經得到衛福部長陳時中的承諾，在發表3點聲明後，受到包括來自蔡總統及許多民意代表發言認同，可惜的是關鍵問題若無法突破，只是在原地繞圈圈而已。



郭台銘說，他提出建議，政府公開表示接受永齡基金會的捐贈，讓這個捐贈的購買可以擁有代表政府的採購權（永齡可以正式發中英文新聞稿，對外表示自即日起可以用捐贈者的角色代表政府向疫苗原廠接洽），既然都在國際上公開了，也不會擔心假貨的問題，開大門走大路，官民合作的關係需要正式授權，為國際洽商營造有利的條件。



郭台銘指出，盼政府同意我方提出的捐贈合約，進入實質細節的討論，也同意我方對於採購德國BNT（上海復星製藥代理），由德國製造出貨的疫苗，所提出的合約架構圖，並給予相應於合約的進口許可相關法律文件。



郭台銘說，疫苗捐贈因爲標的物涉及相關法律責任，和一般物品的捐贈不同，需要政府（受贈方）先明確表達立場，再讓願意捐贈方去洽談疫苗供貨的數量及時間。 郭台銘強調，本人聲明在此事上絕無任何政治和商業企圖，未來可受外界檢驗，最後為蒼生請命，希望能會見蔡英文總統，當面得到總統的回覆與承諾。