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奈良美智台灣限定周邊出爐！「奈良糕」百年老店製作　粉絲暴動

▲▼奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

▲奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》第一個台灣限定周邊亮相！先前透露有體育服、奈良糕、玻璃杯、台灣限定明信片、鑰匙圈，不過產品都在製作階段；如今「奈良糕」商品終於出爐，由百年老店郭元益製作，將傳統糕餅印上奈良美智招牌插圖，搭配特製鐵盒，現已在特展的周邊賣店開賣，但官方網路商店尚未販售，可愛造型已引起粉絲暴動想收藏！

▲▼奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

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▲奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

《奈良美智特展》來台受到矚目，周邊商品也被粉絲敲碗關心，此次包括來自日本森美術館的「Star展」周邊，像是《月光小姐》文件夾、《月光小姐》拼圖、《No WAR》托特包等；還有奈良美智為了台灣特展，特別設計的「台灣限定周邊」，包括鑰匙圈、玻璃杯、明信片⋯等。

▲▼奈良美智特展官方線上商店（圖／翻攝自奈良美智特展官方線上商店）

▲奈良美智特展官方線上商店，台灣限定周邊顯示為「coming soon...」（圖／翻攝自奈良美智特展官方線上商店）

由於奈良美智對周邊有所堅持，也有特別配合的單位，在設計及製作過程十分謹慎，先前他已在限時動態透露過玻璃杯造型，引發粉絲轟動，但目前尚未開賣，官方商城也一直掛著「coming soon...」標示。

▲▼奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

▲▼奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

▲▼奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

如今第一個開賣的台灣限定周邊出爐！由台灣百年老店郭元益製作「奈良糕」，將小巧的傳統糕餅，印上奈良美智招牌插圖，搭配特製的鐵盒，有芝麻抹茶、綠豆、黑芝麻口味，現已在特展的周邊商店開賣，售價600元，不過官方網路商店尚未販售，還需要時間量產，不久也會開賣。

「奈良糕」消息曝光後，可愛造型已引起粉絲暴動想收藏，紛紛說「太可愛了！這一定要買！」、「盒子無價啊！」、「好想要啊！買起來！」

▲▼奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

▲奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

針對先前有不少黃牛翻倍炒價販售相關周邊，主辦表示此次《奈良美智特展》周邊都會陸續補貨，耐心等候都能買到，呼籲民眾謹慎，以免買到來源不明、價格過高的商品。

《奈良美智特展》即日起至6月20日在國立台北藝術大學「關渡美術館」舉行，更確定在7月、11月加碼，移師至高雄市立美術館、台南市立美術館展出。展覽為免費入場，不過為尊重智慧財產權，有許多規定，包括禁止攝錄影等，主辦單位文化總會也成立「《奈良美智特展》LINE官方帳號」，提供民眾查詢「預計等候時間、交通、展覽須知」等資訊。

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