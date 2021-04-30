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奈良美智周邊「體育服」樣品曝光！推特網友暴動：想去台灣

▲▼奈良美智分享周邊商品體育服樣品。（圖／翻攝自奈良美智twitter @michinara3）

▲奈良美智分享台灣限定周邊「體育服」樣品。（圖／翻攝自奈良美智twitter @michinara3）

記者林育綾／綜合報導

《奈良美智特展》台灣限定周邊受到矚目，繼先前「奈良糕」開賣後，今（30）日奈良美智於個人推特曝光「體育服」樣品，提到預計製作粉藍、粉紅2種顏色，讓日本網友也暴動紛紛留言「好想要！」、「想去台灣買！」

《奈良美智特展》周邊不斷被粉絲敲碗關心，此次販售包括來自日本森美術館的「Star展」周邊，另外最受矚目的是他特別設計的「台灣限定周邊」，預計品項包括：鑰匙圈、啤酒杯、體育服、奈良糕、明信片⋯等。

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▲▼奈良美智分享玻璃杯周邊樣品。（圖／翻攝自奈良美智twitter @michinara3）

▲奈良美智先前曾分享玻璃杯試作品。（圖／翻攝自奈良美智twitter @michinara3）

由於奈良美智對周邊商品的品質十分堅持，也有特別配合的單位，在設計及製作過程相當嚴謹，先前他已在推特透露過啤酒杯造型，引發粉絲轟動，不過他從樣品發現台灣與日本的啤酒杯規格不同，因此決定繼續製作，尚未開賣。

今（30）日奈良美智於個人推特曝光「體育服」樣品，提到預計製作粉藍、粉紅2種顏色，也讓網友紛紛留言「超可愛！」、「好想要！」台灣粉絲看了也興奮說「想穿著它組隊打球」。

▲▼《奈良美智特展》第一個台灣限定周邊「奈良糕」亮相開賣。（圖／Facebook／奈良美智特展）

▲《奈良美智特展》第一個開賣的台灣限定周邊「奈良糕」。（圖／Facebook／奈良美智特展）

目前台灣特展周邊推出「奈良糕」，由台灣百年老店郭元益製作，將小巧的傳統糕餅，印上奈良美智招牌插圖，搭配特製的鐵盒，有芝麻抹茶、綠豆、黑芝麻口味，現已在特展的周邊商店開賣，售價600元，在線上商城和展場商店都能買到。

▲▼奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

▲▼奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」。（圖／網友提供）

▲▼奈良美智第一個台灣限定周邊「奈良糕」曝光。（圖／網友提供）

針對先前有不少黃牛翻倍炒價販售相關周邊，主辦表示此次《奈良美智特展》周邊都會陸續補貨，耐心等候都能買到，呼籲民眾謹慎，以免買到來源不明、價格過高的商品。

《奈良美智特展》即日起至6月20日在國立台北藝術大學「關渡美術館」舉行，更確定在7月、11月加碼，移師至高雄市立美術館、台南市立美術館展出。展覽為免費入場，不過為尊重智慧財產權，有許多規定，包括禁止攝錄影等，主辦單位文化總會也成立「《奈良美智特展》LINE官方帳號」，提供民眾查詢「預計等候時間、交通、展覽須知」等資訊。

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