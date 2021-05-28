圓山飯店董座揭秘自救3招　點燈「平安」：為台灣注入正能量

▲圓山飯店在疫情警戒三級時，點亮「平安」照亮台北夜空。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林育綾／綜合報導

行政院推動的紓困4.0即將於6月上路，旅宿業也紛紛期待；而文化總會廣播節目及Podcast《文化ya總會》邀請了圓山飯店董事長林育生，分享如何讓虧損24年的圓山飯店，首度轉虧為盈的故事，其中包括點燈「平安」吸引網友討論等。

林育生透露從去年起，不斷尋找「自救方案」，例如在2019年開放圓山西側密道導覽，隔年即使在疫情衝擊下，圓山飯店仍登上台北市住宿率第一名的寶座。而當時因為西側密道導覽的成功，2020年緊接著開放東側密道，密道盡頭還有人稱「孔二小姐」孔令俊的故居，更添神秘色彩。

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▲因為西側密道導覽的成功，2020年緊接著開放東側密道。（圖／記者彭懷玉攝）



他認為，除了建築本身，美食也是形塑圓山的重要元素，因此搭配東密道的導覽，還打造「國宴文化饗宴」，復刻國宴時曾出現的料理，菜單內容橫跨民國以來，多位元首舉辦國宴時曾使用的菜色，讓民眾以合理的價格體驗「一日元首」，當時一推出便湧入近萬筆訂單。

圓山飯店原址為建於1901年的「台灣神社」，用於祭祀天皇在台灣病逝的兄弟北白川宮能久親王。二戰結束後為了發展觀光，1952年改建為「台灣大飯店」，也就是圓山大飯店的前身；但才過了一年，便得到前第一夫人蔣宋美齡的青睞，用以接待各國元首及政要，這樣的歷史和政治因素，造就了圓山飯店無可取代的地位。

▲圓山飯店亮燈「平安」照亮台北夜空。（圖／記者黃彥傑攝）

即使5月中疫情三級警戒開設後，圓山飯店住房率大幅下降，但林育生認為「山不轉路轉」，正好利用這些空房間進行點燈，像是點出大大的「平安」二字，在網路上引發熱烈討論，也吸引其他飯店效法，為台灣社會注入一股正能量。

《文化ya總會》由文化總會與寶島聯播網合作製播，在各大Podcast平台亦可收聽，最新一集內容邀請圓山飯店董事長林育生分享，將於5月29日播出。

▲圓山飯店董事長林育生分享自救妙招。（圖／文化總會提供）

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