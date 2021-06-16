小資女討5千元...進房前要友10分鐘後來電營救　仍遭性侵

▲花花慘遭邱姓男子以還錢為由性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

一名女子花花（化名）2015年間因故認識邱姓男子，期間邱男陸續向她借了8萬元，卻遲遲未還，2017年時邱男以要還5000元為理由，要求她到澎湖馬公某飯店房間，2人過程中發生爭執，邱男竟動手毆打花花，還對花花性侵得逞，事後花花怒對邱男提告，還遭邱男威脅「要死一起死」、「我絕對要你很難看」。台灣高等法院高雄分院審理後，認定邱男性侵屬實，民事部分判邱男應賠償花花100萬元。

花花2015年間因故認識邱男，前後借了邱男8萬元，不過邱男始終卻不願還錢，2017年時邱男以要還花花5000元為理由，要她到澎湖馬公某飯店房間還錢，過程中2人發生衝突，邱男推她頭去撞牆、掐她脖子、咬她嘴唇，最後予以性侵。

事後花花憤而對邱男提告，邱男竟多次打電話對花花威脅，「要死一起死」、「我絕對要讓你很難看」、「大家試試看」等語；民事部分，花花求償204萬元。

法官開庭時，邱男辯稱，他從未向花花借款，反稱先前因幫花花安裝行車紀錄器，花花欠他5000元，並指事發當天2人只約在房門口見面，沒進房間。

不過邱男偵訊時卻表示，當天他和花花約在飯店門口要還錢，不過花花卻沒有來，他也沒有訂房，當天是和友人陳小姐進房，只不過陳小姐不願意幫他作證；而第二次偵訊時，邱男卻說，房間是他訂的，鑰匙在他身上，如果他不開門花花要如何進入？法官審酌邱男證詞，認定其所述前後不一，有避重就輕之虞。

花花也強調，當天進飯店房間內，有先向歐姓友人要求，如果她進到房間內10分鐘後沒出來，要打電話給她，請他假裝是學校來電要她去上班，事後歐姓友人也確實有打2通電話給她，但她因遭侵害，當下無法接電話求救。

法官審酌通聯紀錄與花花的驗傷單，顯示花花嘴唇破裂紅腫，且醫院認定花花有創傷壓力症候群現象，因此認定花花所述為真，民事部分判定邱男應賠償花花100萬元；刑事部分先前則判邱男有期徒刑4年8個月。