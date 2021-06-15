少女「出門投票遭性侵」！4男蹂躪1hr丟包樹林⋯全因支持敵對黨

▲ 二名婦女都在選舉期間遭執政黨人員性侵。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度西孟加拉邦5月舉行地方選舉，竟接連爆出二名婦女在選舉期間遭到執政黨人員性侵。一名60歲婦女在年幼的孫子面前，遭到執政的草根國大黨5名工作人員及支持者集體性侵；一名17歲少女則因政治立場不同，遭4名工作人員性侵後丟包樹林裡等死，案件曝光後震驚社會。

當地媒體《Times Now》報導，這二名婦女近日分別向印度最高法院提交申請，要求組成特別調查小組調查案件。法院於15日聽取她們的申訴。

受害的60歲婦女指控，5名草根國大黨人員及支持者在5月4日和5日晚間，當著她6歲孫子的面對她集體性侵，「過去從來不曾有人因女性公民參與民主，而對她或其家人犯下如此殘忍的罪行。」她還在申訴書中指出，她親自指認5名嫌犯，但在驗傷報告證實她遭到性侵後，警方卻故意只點名其中一名嫌犯。

另一名17歲少女則控訴，4名草根國大黨人員9日集體性侵她逾一小時，做為她和家人支持印度人民黨的「教訓」，事後被丟包在樹林內，差點喪命。隔天草根國大黨一名領導人還找上少女家中，要求家屬不准投訴。申訴書中指出，「這就是當地警方、行政部門的作為。警方不但不同情她和家屬，反而向她的家人威脅道，他們的另一個女兒可能遭受同樣的後果。」

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