推拿師誆「陰道內按摩筋才會開」！指侵2女判刑2年半定讞

▲高雄陳姓推拿師，性侵2女遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市陳姓推拿師在妻子開設的飲料店中擺設推拿床從事推拿、整復工作。有2名女子因脊椎側彎、肩頸痠痛等不適，前來接受推拿。陳男竟謊稱「筋比較厚，必須從陰道內部按摩，筋才會開」等語，指侵2女，還趁機強吻其中一女，全案才因此爆發。一審將陳男判刑3年4月、二審改判2年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決指出，陳男在妻子經營的飲料店中擺放推拿床並設置簡易圍簾，為他人從事民俗療法之推拿按摩。女子小錦（化名）因車禍導致脊椎側彎，2016年11月間，小錦在其他整骨師傅推薦下，轉求助陳男，每週固定登門求診。此外，小錦在接受推拿近1年時，在2017年9月間也介紹朋友小花（化名）前來推拿，小花的妹妹小蕊（化名），也在當月底因肩頸疼痛、骨盆移位等身體不適病狀，前來求診。

不料陳男自2017年10月起，竟在推拿時，脫下手套直接指侵小錦，小錦反應不舒服，陳男竟對小錦謊稱「筋比較厚，必須從陰道內部按摩，筋才會開」，小錦誤信這是醫療行為，未加以抗拒；不到一個月，陳男又再度趁著推拿時，指侵得逞。此外，小蕊原本也是每週一次前來求診，2017年11月中旬因故取消，陳男提議到小蕊位在台南仁德區租屋處推拿，過程中，陳男竟趁著正面按摩時，要強吻小蕊的嘴唇，小蕊制止；此外，陳男也對小蕊指侵得逞。事後小蕊打電話向姊姊小花哭訴，3女才驚覺遭到侵害，報警處理。陳男遭提起公訴。

一審法院審理時，陳男否認性侵，辯稱沒有碰到眾女的下體，也沒對小蕊親吻，是不小心碰到嘴巴；僅承認手指伸入小蕊下體，但他辯稱：「因為她…穴道比較深…是經她同意才為。」一審法院調查後認定陳男有罪，性侵3女成立4罪，判刑3年4月。

案件上訴二審，高雄高分院審理後，函詢高雄長庚醫院，「臨床不會採行以手指深入陰道、按摩乳房等方式治療身體各部位疼痛，此舉亦認為是不適當的治療」，因此二審認定陳男對小錦、小蕊的行為成立性侵；但對小花的推拿行為，則因查無實證，這部分改判無罪。二審最後認定陳男成立3罪，改判有期徒刑2年6月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。