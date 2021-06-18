　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紓困2600億預算力拚三讀　柯建銘：朝野應合作展現典範

▲▼紓困4.0預算歷經13小時協商，民進黨團總召柯建銘、立法院長游錫堃等人與衛福部長陳時中合影留念。（圖／柯建銘辦公室提供）

▲紓困4.0預算歷經13小時協商，民進黨團幹部、立法院長游錫堃與衛福部長陳時中合影。（圖／柯建銘辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院長游錫堃17日召集朝野協商，討論紓困4.0特別預算案，歷經約13小時的馬拉松式會議，才將542項提案處理完畢。對此，民進黨團總召柯建銘表示，今天是本次臨時會的最後一天，朝野應該共同合作，順利將紓困預算通過，作為全台灣人民團結走出疫情的典範。

游錫堃17日召集朝野協商，歷經約13小時的馬拉松式開會，將朝野立委所提542項提案處理完畢，僅保留約60案待18日上午進行二輪協商，力拚18日完成三讀程序。

柯建銘18日凌晨以「歷經十三個小時協商，紓困預算通過露出曙光」為題在臉書發文，指出由游錫堃召開關於紓困預算的黨團協商，從昨天早上9點半進行至晚上10點半告一個段落，全部500餘案審過一輪，僅剩約60餘案保留，待今天上午9點半再次由游錫堃召開第二輪協商。

柯建銘說，民進黨團希望能儘可能取得各黨的共識，順利在今天，也就是臨時會最後一日，將紓困預算三讀通過。

柯建銘表示，他要誠懇地向在場各位委員表達謝意，「大家辛苦了」，儘管一開始氣氛緊張、爭辯衝突不斷，但最後各黨依舊相當克制，秉持包容態度，馬拉松式的審議每一個提案，也感謝辛苦的行政部門與立法院同仁。

柯建銘也提及，特別是民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政及民進黨團副幹事長黃世杰，從協商開始堅持到最後一刻，值此非常時期，大家都為了早日讓人民拿到救命錢而努力，這是台灣同島一命的精神展現。

此外，柯建銘也說，衛福部長陳時中儘管防疫工作繁忙，這段時間飽嘗各式抹黑攻擊，昨天協商依舊不厭其煩的回答每一個問題、撐到最後一刻，「望著他花白的雙鬢，我深感於心不忍」。

最後，柯建銘呼籲在野黨，今天就是本次臨時會的最後一天，朝野應該共同合作，順利將紓困預算通過，作為全台灣人民團結走出疫情的典範。

其他人也看了這些新聞...

卡號在哪裡？申請防疫補貼找不到健保卡號　蘇貞昌貼心提醒
紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望嗎？　蘇貞昌一張圖洩密
提案刪減3.9億藝文紓困預算被罵翻　葉毓蘭緊急撤案道歉滅火

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
LIVE／郭台銘求見蔡英文　劉宥彤最新說明
第29死！北市89歲嬤打AZ連3天發燒狂吐　清晨躺床上亡
直球對決蔡英文！　郭台銘公開合約：向上海買BNT「德國出貨」
更換冷氣冷媒突爆炸　火勢狂噴！他雙眼燒傷恐失明
快訊／郭台銘盼會見總統　蔡英文正面回應了
快訊／總統不排除跟郭董會面！　指揮中心：全力促成
6/28解封「各縣市分級警戒」？　指揮中心給答案
快訊／郭台銘指買BNT綠營有雜音　陳時中回應了
快訊／24萬劑莫德納今來台　指揮中心曝抵達時間！

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／蔡英文樂意見面會談　劉宥彤：郭董準備好了！今下午也可以

蔡壁如打AZ曝副作用「頭暈到不能工作」　建議孕婦跟這些族群施打

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：向上海買BNT「德國出貨」

快訊／郭台銘盼會見蔡英文　蔡英文正面回應：樂意見面會談

LIVE／郭台銘跳過陳時中求見蔡英文　永齡劉宥彤最新說明

快訊／綠營對郭台銘買BNT有雜音？　陳時中凝重：報告弄完再說

爸媽看過來！50秒輕鬆申請1萬元家庭防疫補貼　3張卡片記得帶

買BNT遭阻？　郭台銘首爆內幕：民進黨派系有不同意見

紓困2600億預算力拚三讀　柯建銘：朝野應合作展現典範

快訊／郭台銘盼會見蔡英文：「官民合作」需正式授權

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

女三寶暴衝！直直撞落一旁車輛　連人帶車墜6公尺卡車內狂哀號

重機雙載騎市民大道...超車右切 「後座女後仰慘摔」網：人消失了

賈永婕遭抹黑「分裂台灣」：我哪根蔥　「順時中、同島一命」直播講到哽咽

成年棕熊帶幼仔闖民宅抓傷狗！　少女護愛犬飛奔將母熊推下圍欄

快訊／蔡英文樂意見面會談　劉宥彤：郭董準備好了！今下午也可以

蔡壁如打AZ曝副作用「頭暈到不能工作」　建議孕婦跟這些族群施打

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：向上海買BNT「德國出貨」

快訊／郭台銘盼會見蔡英文　蔡英文正面回應：樂意見面會談

LIVE／郭台銘跳過陳時中求見蔡英文　永齡劉宥彤最新說明

快訊／綠營對郭台銘買BNT有雜音？　陳時中凝重：報告弄完再說

爸媽看過來！50秒輕鬆申請1萬元家庭防疫補貼　3張卡片記得帶

買BNT遭阻？　郭台銘首爆內幕：民進黨派系有不同意見

紓困2600億預算力拚三讀　柯建銘：朝野應合作展現典範

快訊／郭台銘盼會見蔡英文：「官民合作」需正式授權

快訊／蔡英文樂意見面會談　劉宥彤：郭董準備好了！今下午也可以

日本資深貓站長車禍離世！「陪旅客等車」10年　曾締造5倍觀光奇蹟

「防疫國家隊」被遺棄！中華郵政13人確診0作為　基層怒退防疫獎章

加拿大機構建議「停打AZ疫苗」！　已接種首劑者應改打輝瑞莫德納

買台國產疫苗？　內部信函曝光！菲律賓FDA：僅對合作持開放態度

避群聚！2021宜蘭情人節擬停辦　專家：要有犧牲今年暑假的心理準備

這一顆比臉還大！速食店「17.6盎司花生牛肉堡」剩3天吃得到

近2個月沒贏球！響尾蛇創史上最慘客場23連敗　教頭半夜睡不著

馬桶狂飄「化糞池惡臭」…濃到蓋過芳香劑！大夜妹睡夢中臭醒崩潰

高雄82歲老翁溺斃淺溪！沒打疫苗　疑大雷雨釀意外

金正恩神隱1個月暴瘦對比圖曝　臉頰明顯消風、雙下巴少一半！

政治熱門新聞

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

租金補貼每月最高8千　8月2日開放申請

買BNT遭阻？　郭台銘首爆內幕：民進黨派系有不同意見

蔡英文公開致謝郭台銘　她笑了：其實就是想攬功

綠營對郭台銘買BNT有雜音？　陳時中：報告弄完再說

全台陪坐牢？羅智強：破口是桃園三結疫

快訊／郭台銘盼會見　蔡英文正面回應：樂意見面會談

快訊／宅在家更耗電！　經濟部同意研議取消「夏季電費」

直球對決蔡英文　郭台銘公開合約：上海代理BNT「德國出貨」

新冠死亡率破3% 　衛福部研擬發放喪葬補貼

紓困預算挑燈夜戰13小時　保留60案拚三讀

快訊／郭台銘盼會見蔡英文：「官民合作」需正式授權

LIVE／郭越級求見蔡英文　永齡劉宥彤最新說明

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

更多熱門

相關新聞

接到來自新北市府的電話！名醫建議侯友宜1件事

接到來自新北市府的電話！名醫建議侯友宜1件事

雙北2位市長嚴格實施三級警戒防疫措施，近兩日雙北總和新增確診數量已壓至100例以下。衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，他接到新北市府打來的電話，建議應該對新增案例加以分析，觀察哪些在匡列之中，再針對不在匡列對象內的案例調查感染源。

28猝死該帶長輩接種？醫勸別只看數字

28猝死該帶長輩接種？醫勸別只看數字

王晴「打疫苗行程嗎」生日驚喜真相曝

王晴「打疫苗行程嗎」生日驚喜真相曝

第二批莫德納來了！華航CI5556載運

第二批莫德納來了！華航CI5556載運

打疫苗28猝死！　桃園婦接種當晚昏迷不治

打疫苗28猝死！　桃園婦接種當晚昏迷不治

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染紓困預算紓困4.0游錫堃立法院柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

天堂M帳號創天價　1450萬成交

「三級警戒直接到9月」防暑假旅遊潮？指揮中心回應

美贈台「75萬劑疫苗」廠牌揭曉　抵台時間首度曝光

1萬元育兒津貼入帳　台中五寶爸：再打就換號碼

女兵喝「一杯24%梅酒」秒倒　男士官寢室內性侵錄影

打疫苗已28死　一張圖曝全台分布

筱蕾腫瘤太大3天治療「腦幹已變形」　曝10mins過程

女神示範5套「難駕馭」泳裝　這件下水竟變透明

LINE瘋傳瘟神下凡收人　「周五天劫日」別穿黑衣

台中教授外遇女學生　妻子翻到情書傻眼

PTT推「史上最兇黃蓉」是她！

爆發「18人群聚確診」北農緊急回應

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

北農15人確診　議員：應設快篩站否則不堪設想

第二批莫德納來了！華航CI5556載運

更多

最夯影音

更多
神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」

神模仿柯P聲音翻唱《熱愛105°C的你》　網一聽跪了...敲碗「上新聞唱」
C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

C羅移開可樂瓶表達「喝水最好」　可口可樂股價跌！市值蒸發千億

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

休旅車未戴口罩「逼機車讓道」　騎士不滿比中指PO網引2派論戰

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

春風見徐若瑄...粉絲心噴發獻唱《孤味》片尾曲　鄭人碩喊話「幫這3人拍MV」免錢！

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

王仁甫自信猜女兒「想再看BTS演唱會」　樂樂：想談戀愛...弟出賣「姊脫單過」爸爸暴走

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面