紓困2600億預算力拚三讀　柯建銘：朝野應合作展現典範

▲紓困4.0預算歷經13小時協商，民進黨團幹部、立法院長游錫堃與衛福部長陳時中合影。（圖／柯建銘辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，立法院長游錫堃17日召集朝野協商，討論紓困4.0特別預算案，歷經約13小時的馬拉松式會議，才將542項提案處理完畢。對此，民進黨團總召柯建銘表示，今天是本次臨時會的最後一天，朝野應該共同合作，順利將紓困預算通過，作為全台灣人民團結走出疫情的典範。

游錫堃17日召集朝野協商，歷經約13小時的馬拉松式開會，將朝野立委所提542項提案處理完畢，僅保留約60案待18日上午進行二輪協商，力拚18日完成三讀程序。

柯建銘18日凌晨以「歷經十三個小時協商，紓困預算通過露出曙光」為題在臉書發文，指出由游錫堃召開關於紓困預算的黨團協商，從昨天早上9點半進行至晚上10點半告一個段落，全部500餘案審過一輪，僅剩約60餘案保留，待今天上午9點半再次由游錫堃召開第二輪協商。

柯建銘說，民進黨團希望能儘可能取得各黨的共識，順利在今天，也就是臨時會最後一日，將紓困預算三讀通過。

柯建銘表示，他要誠懇地向在場各位委員表達謝意，「大家辛苦了」，儘管一開始氣氛緊張、爭辯衝突不斷，但最後各黨依舊相當克制，秉持包容態度，馬拉松式的審議每一個提案，也感謝辛苦的行政部門與立法院同仁。

柯建銘也提及，特別是民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政及民進黨團副幹事長黃世杰，從協商開始堅持到最後一刻，值此非常時期，大家都為了早日讓人民拿到救命錢而努力，這是台灣同島一命的精神展現。

此外，柯建銘也說，衛福部長陳時中儘管防疫工作繁忙，這段時間飽嘗各式抹黑攻擊，昨天協商依舊不厭其煩的回答每一個問題、撐到最後一刻，「望著他花白的雙鬢，我深感於心不忍」。

最後，柯建銘呼籲在野黨，今天就是本次臨時會的最後一天，朝野應該共同合作，順利將紓困預算通過，作為全台灣人民團結走出疫情的典範。

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