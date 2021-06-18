全台28猝死「該不該帶長輩接種？」　醫勸別只看數字還懷疑疫苗

記者黃翊婷／綜合報導

全台各縣市高齡者開打AZ疫苗，但累計至今已有28人在接種疫苗後猝死。針對藝人李明依在臉書擔心提問，「到底要不要帶長者去施打疫苗？」醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》17日回應，85歲以上長者每天都會自然死亡數十人，所以別只看數字，請想一想背後的原因，「之前每天在哭缺疫苗，現在有了疫苗又出來懷疑疫苗。」

▲全台各縣市開放高齡者接種AZ疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

李明依17日在臉書貼出一張電視新聞的畫面，畫面中可看到感染新冠肺炎死亡的機率為0.0172％，打疫苗死亡率則是0.011％，讓她十分擔憂並表示，「所以家裡有80歲以上的長者，子女到底要不要帶他們去施打疫苗？最終難道都只剩下數字？」文末還標記「我們都在等疫苗」，為第一線的醫護人員加油打氣。

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沒想到這篇文章一公開，卻引來許多網友批評「疫苗不來也罵，來了也罵」。醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》同日也在臉書PO文回應，「之前每天在哭缺疫苗，現在有了疫苗又出來懷疑疫苗。」85歲以上長者每天都會自然死亡數十人，才會讓人覺得「11」這個數字很恐怖。

醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》進一步解釋，不是只剩下數字，而是觀看者的大腦只能看到數字，沒有進一步去想背後的原因，根據李秉穎教授推估的背景值，國內每天約有260名75歲以上的長者會過世，如今疫苗開放長者接種，每天的接種人數為7、8萬人，以民國109年的平均死亡率來看，一天可能會有14人過世，所以人數11、12位並沒有超過預期值。

▲AZ疫苗死亡數統計。（圖／ETtoday）

不過，台北市、桃園市、台中市及屏東縣17日晚間都有最新通報死亡案例，目前全台已有28人在接種疫苗後猝死。對此，指揮中心表示，「這些事件可能是由接種疫苗所導致，也可能與疫苗無關，僅是剛好發生在接種完疫苗後的巧合事件，相關死因皆仍待調查釐清。」

指揮中心說明，在大規模疫苗接種初期，大部分的接種對象均為年長者，而且可能有潛在慢性疾病，使得這類疫苗接種後通報死亡的案件數量增加，因此需藉由回顧病歷資料或解剖釐清死因，調查這些事件是否可能與疫苗相關。

指揮中心提到，也可以藉由持續性自然死亡率的評估，來觀察是否有疫苗安全性的疑慮，例如根據109年度我國人口統計資料，75歲以上年中人口為143萬3286人，同年度75歲以上死亡人數為9萬5367人，故可得知，即便在未接種COVID-19疫苗的情形之下，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡，後續指揮中心也會持續監測疫苗接種後不良事件，偵測安全疑慮並做出因應。