　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

台菜王子扛「儂來餐廳」招牌！黃景龍海外推廣台菜提「95學說」：需要好油做基礎

▲▼0108 泰山x儂來餐廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲迎接農曆新年，黃景龍建議可準備一道爽口的時蔬年菜。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

高掛紅底白字招牌的「儂來餐廳」，是不少在地老饕熟悉的台菜餐廳，細數開業時間，從第一代黃洪忠師傅創立以來，已在台北民生東路巷弄飄香30餘年，然而要說將餐廳名聲推向全國甚至國際，該是接棒父親事業的第二代黃景龍了。

▲▼0108 泰山x儂來餐廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲即使非用餐時間，老字號「儂來餐廳」時不時也有顧客上門。

「我自小就在廚房環境長大，看著爸爸在餐飲界奮鬥努力。」當下的他，多年後也跟隨父親腳步，披上廚師服、戴上主廚帽。除了奔忙店裡事宜，彼時的美食節目也找上屢獲國內外中菜金牌大獎的他，而主持人不經意一句「台菜王子」，也讓這個頭銜就此跟著黃景龍，致力傳承父親手路菜與台菜文化。

然而近年黃景龍看待台菜，也試著加入自己的獨到見解，例如從最基本的問題開始——「何謂台菜」？

黃景龍綜觀近年文化餐飲圈對台菜的討論，「什麼是台菜？有人認為夜市小吃像鹽酥雞、蚵仔麵線是台菜，有人覺得是北投酒家菜那種辦桌，也有人說是長輩那一代失傳的台式料理。依據不同時代和年齡層，每個人對台菜的感受與定義是不一樣的！」這幾年他常受海外邀請，以「台菜巡迴」走訪美國、阿根廷、巴西甚至非洲、澳洲等地。然而海外食材不比台灣在地，這也讓他思忖該如何在海外指導出所謂「台菜的味道」。

這一念想，讓黃景龍依循烹調經驗，化繁為簡歸納出「95學說」。「95學說指的就是9種調味、5種辛香料。」這些調味特色就是，一般家庭幾乎都有的基本必備品。「9種調味有3油（醬油、麻油、香油），2醋（烏醋、白醋），1酒（米酒），3調味（鹽、糖、胡椒）。5種辛香料則是蔥、薑、蒜、辣椒以及紅蔥頭。」不過，黃景龍也直言，台菜有許多料理都需另以辛香料煉油、提升菜餚風味，「『95學說』歸根到底還是需要好的油來做基礎。」

▲▼0108 泰山x儂來餐廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲將台菜味道融合成95學說的黃景龍直言，好的台菜風味還是需要好油做為基礎。

身為餐廳經營者，始終緊跟食安議題的黃景龍，即使再忙，仍接下健康美食節目班底。「我大概有3年時間，一直聽到醫生、營養師在談油品發煙點、穩定度與烹調健康的緊密關係。」做為示範主廚的他，經常在醫生、營養師解釋注意要點後，便迫不及待在現場試做。近日接下「泰山純芥花油」品牌推廣大使的身分，讓黃景龍難得認真解釋，「其實這款油品早在做節目時，我自己試用就覺得很不錯。」

好油的肉眼辨別方式，不外乎是要能呈現透亮的金黃色澤，然而是否能通過廚師們的認可，還得經過這一關。「煉油的過程需要長時間加熱，像我之前煉紅蔥油，食材要先切碎，中小火持續開20分鐘，這樣紅蔥酥才會香。如果用到穩定度跟發煙點都不高的油，完成以後整鍋油都會變成混濁的顏色。」經典台菜料理如蔥油雞，若少了清香透亮的蔥油澆淋，便無法呈現好吃且精緻的風貌。「後來我在煉蔥油、蒜油或薑油，就以泰山純芥花油來使用，因為它發煙點可到220°C，很適合來做高溫加熱的步驟，煉完以後，油品倒出來還是原本的金黃色。」

促使黃景龍接下推廣大使，還有一原因。「小時候我奶奶煮飯好喜歡用豬油，那味道真的很香，可是吃多了豬油，膽固醇會高，對健康不好。我父親那一代做台菜，也習慣以大火爆炒出食材美味，如果用到品質不穩定的油，最先受害的就是烹調者自己的健康。」希望跟著他學做菜的人，也能無健康顧慮的享受做台菜樂趣，泰山純芥花油以非基改芥花製作、油煙少也獲得SQF國際認證等特色，讓黃景龍自己放心用之餘，還想推薦給像他一樣的料理者。

面對即將到來的農曆新年，黃景龍也特別準備一道爽口年菜「清炒時蔬」推薦給讀者。「過年大魚大肉吃多了，很建議吃一些蔬菜，像是山藥、生香菇、蘆筍、紅黃甜椒和蒜末，能幫助腸胃吸收消化。」另外黃景龍也提醒，炒煮的時候溫度要高一點，才能釋出這些食材的營養素。「所以我很建議以泰山純芥花油來做這道料理，芥花油可以在溫度稍高的狀態下烹調蔬菜，同時維持鮮豔的顏色，不覆蓋它們的清香甜香，口感也清爽不膩。」

▲▼0108 泰山x儂來餐廳。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼黃景龍建議可用泰山純芥花油烹調蔬菜，既可維持鮮豔顏色亦不搶時蔬味道。

▲▼0108 泰山x儂來餐廳。（圖／記者黃克翔攝）

跳出台菜範圍的命題，「台菜王子」以20餘年的鍋鏟經驗，鑽研專屬於台灣調味的滋豐味美，帶著95學說及用油理念，要將台菜的味道及精神傳遍世界。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／育兒津貼加碼！　調漲到5000
霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網　4男5女涉3罪送辦
賈永婕車禍影片曝！　遭騎士控肇逃結果出爐
來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

出不了國就到「京町8号」感受懷舊日治風情　招牌「銀行家咖哩飯」讓客人一秒回日本

從育幼院萌芽的味道！台中「魔女露露的廚房」把南瓜當主題　精選食材打造異國料理

「熱血雙主播」不是在轉播就是在前往活動的路上！徐展元選商務筆電「夠輕夠快」才跟得上他

茶裏王回甘吧「聖誕跨年」快閃台中！集滿「4款零酒精特調x4處超美打卡點」限時11天

吉卜力21部經典作品重返大銀幕　《龍貓》率先上映2021/1/29 一起到戲院找牠

美女主播蕭彤雯分享「3C教養術」！陪孩子面對沉迷問題　隨身帶「葉黃素凍」保養

這個世界永遠都有偏見…王小棣挺「無碼世界」溫柔發聲：所以我們才要努力面對

跟明火說掰！日本製IH調理爐讓《料理之王》選手大讚好穩定　廚房安全＋美感全面升級

迷彩控要收！萊潔「松石迷彩口罩」新亮相　2/6起3大通路陸續開賣

賣場又現搶貨潮？「超級食物年節禮盒」顧健康　主婦掃貨送禮寵愛親友

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

台江大道6死車禍「開到飛起來」　工務局勘查：路面無落差、坑洞

時速100過10cm高低差「彈一下」　死者家屬擬國賠：道路設計不良

迷彩控要收！萊潔「松石迷彩口罩」新亮相　2/6起3大通路陸續開賣

賣場又現搶貨潮？「超級食物年節禮盒」顧健康　主婦掃貨送禮寵愛親友

台菜王子扛「儂來餐廳」招牌！黃景龍海外推廣台菜提「95學說」：需要好油做基礎

東森購物2/4前進迪化街live直播　跟著黃珊珊一起辦年貨

小7最帥賽車集點登場！春節加碼Kitty包　全家有療癒胡迪、三眼怪

張麗善大推茂谷柑秒殺6.7萬顆！王令麟加碼50%東森幣：助小農拼銷售

不做摩根大通！比利時版「月亮與六便士」設計師Alain Gilles

卸招牌成家樂福超市！「頂好員工、顧客權益」一次看　明天啟用

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看　咖啡廳進駐、吃得到現做焢肉飯

拜年必備！「新東陽肉乾禮盒」零失誤送禮　送心意也送好運氣

春節連假全台省道爆「24處塞車地雷」　超精準時程表出爐

觀光局訂2021年為「日台友情年」　爭取重啟靜岡－桃園航線

女藝人自爆「整容失敗」　鼻尖發黑照嚇壞網友　

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝　求別牽連親友：將好好處理

ATP CUP義、俄先進4強　西班牙球王納達爾背部不適持續缺戰

鄭爽爆和2孩子視訊「痛哭大喊對不起」！　疑旁人引導：叫媽媽

快訊／育兒津貼加碼！今年8月調漲到3500、明年8月翻倍到5000

台灣被點名「拒用敵人疫苗」　華郵曝1優勢：狂勝烏克蘭伊朗

省荷包玩整天！「新北6春遊路線」全公開　靜謐漁村、賞花都有

鳳山少女爸164字曝「告10屁孩」原因：不是為錢、剩下的交大人解決

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

消費熱門新聞

人妻逛全聯驚見「增進家庭和睦」神器

頂好員工、顧客權益一次看！

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看

料理之王番外戰！四季入菜稱霸料理界

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

日本夯品美式賣場一次補齊超划算

日系賣場夯品搶購　內行人：台灣早就買得到

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

頂好招牌卸了！全新家樂福超市2/4亮相

萊潔「松石迷彩口罩」新亮相！

年節夯伴手　桂格穀物禮盒送健康

屈臣氏今開賣「金元寶口罩」

黃景龍推廣台菜提「95學說」：需要好油做基礎

小7賽車集點登場！春節加碼Kitty包

更多熱門

相關新聞

美食家：經典「菜尾湯」不是剩菜

美食家：經典「菜尾湯」不是剩菜

素有台菜教母之稱的美食家黃婉玲致力於推動台菜復興，並開設「黃婉玲烹飪教室」傳承快失傳的老台菜，被問起那一道料理最具台菜的代表性，黃婉玲老師幾乎不假思索的說「菜尾湯」，而不忍心菜尾湯的漸漸失傳與被誤解，希望透過出書讓這道「台灣的根」繼續傳承下去。

全台最熱搜10大桌菜餐廳排行

全台最熱搜10大桌菜餐廳排行

成本比佛跳牆還昂貴！　台菜專家叫屈：「菜尾湯」不簡單

成本比佛跳牆還昂貴！　台菜專家叫屈：「菜尾湯」不簡單

青葉台灣料理12/30重新營業

青葉台灣料理12/30重新營業

王品「丰禾台式小館」2人就可吃辦桌菜

王品「丰禾台式小館」2人就可吃辦桌菜

關鍵字：

台菜王子儂來餐廳台菜95學說黃景龍

讀者迴響

熱門新聞

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

小樂吳思賢染毒首發聲

趙少康聯手韓國瑜　高嘉瑜神回14字

即／鳳山女孩父親提告　警追出霸凌5屁孩

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

高雄屁孩遭肉搜　喊冤列鳳山女孩2大罪狀

醫師男友陪睡居檢女　院方重罰要解職

展榮展瑞YT影片也全清空！永久刪除1頻道

即／霸凌鳳山女孩　1男1女落網

更多

最夯影音

更多
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」
大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面