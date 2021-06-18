長輩緩打潮強襲彰化！列冊90歲↑8810人　僅38%、3373位周六照打

▲彰化縣政府防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

縣府公布今(18)日連續3天零確診，累積確診251例，王惠美表示，目前所有相關的傳染鏈所匡列的接觸者居家隔離還有498人，必須等到所有接觸者解除隔離，就是這些傳播鏈都斷了，才能真正鬆一口氣。至於原列冊90歲以上長者，共有8810位，但經過詢問調查，明天有意願接種的只有約38.29%、3373人。

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▲彰化縣連續3天零確診。

衛生局長葉彥伯說，今天是零確診，新冠肺炎病毒沒有想像中這麼好處理，現在是病毒隱藏的潛伏期，在病毒還沒完全消滅之前，需要用許多方法將可能隱藏的感染鏈找出，還是要隨時做準備好應變，以備下一波疫情來臨的突襲。新冠肺炎病毒最終的解決方案就是施打疫苗，有關接種疫苗，請大家依照接種順序配合接種疫苗。

▲彰化縣明天將針對90歲以上高齡長者施打。

葉彥伯指出，這一、兩天並沒有重大的疫苗接種不良事件新增的個案發生，也沒有死亡個案的通報，今天疫苗施打情況還是維持在穩定的狀態。中央核撥的3萬7000劑疫苗，彰化縣已經施打了3萬5610劑，總完成率96%，接下來，明天有3,373名90歲(含)以上長者即將開始接種疫苗。下一波85歲以上的長者接著規劃，以民國25年12月31日前出生以上的長者，計有17,597人，今日起已請各鄉鎮市公所村里長詢問疫苗接種意願。

王惠美強調，防疫需要大家的幫忙，彰化需要您，在6月底至7月初，如果順利有大量疫苗到貨時，彰化縣需要相關的醫護人員加入協助，所以公開招募社區COVID-19疫苗接種醫護大隊，招募具有醫事人員證書(現職或退休且具熱忱之醫師及護理人員)，報名網址https://www.chshb.gov.tw/course 、報名專線04-7115141分機5305、5306或掃描QRcode報名。

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