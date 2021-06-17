台塑麥寮六輕廠再傳1確診　21歲桃園工讀生曾與確診者足跡重疊

▲案13619(桃園市)21歲男子於台塑雲林麥寮六輕廠活動史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日全國新增本土175例(校正回歸指揮中心不再公布)，雲林縣無新增確診個案，累積確診20例。雲林縣公布外縣市確診至雲林縣足跡1例「案13619」為台塑雲林麥寮六輕廠員工，該案為男性21歲，曾與其他確診個案足跡重疊，6月16日確診，目前由桃園市安排前往集中檢疫所隔離治療。

雲林縣政府今公布案13619(桃園市)確診個案涉足雲林之足跡史，該案為男性，平時於雲林麥寮六輕廠上班，6月11日返回桃園住家，曾與確診個案足跡重疊，而在桃園同住的哥哥於6月14日因有感冒症狀6月15日經檢測PCR陽性，案13619隨後亦接受PCR檢測，6月16日採檢報告呈陽性確診，由桃園市安排前往集中檢疫所隔離治療。

據了解，案13619為21歲工讀生，於六輕廠工作時間為週一至週五平常日，6月2日至4日、6月7日至11日，平時僅於工業園區內走動，除了前往福利大樓取早餐之外，就是往返宿舍及工作單位，且於場區內均有配戴口罩。

雲林縣衛生局表示，案13619匡列居家隔離共26人，目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消，行動足跡如附表，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。

▲案13619(桃園市)21歲男子為工讀生，6月16日確診由桃園市安排前往集中檢疫所隔離治療。（圖／民眾提供）





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