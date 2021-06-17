蔡英文致電黃光芹：捐贈冷氣義行　「看到她溫暖細膩的心」

▲黃光芹。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

資深媒體人黃光芹與朋友一起發起義助醫護的活動，卻被民眾檢舉。對此，總統蔡英文17日上午也親自致電給黃光芹，從這次發起捐贈冷氣的義行，看到她溫暖細膩的心。

黃光芹表示，自5月20日至6月14日，他與媒體人和朋友們的助醫護行動，已告一段落，總計送出171台移動式冷氣機；其中，包括南部三縣市，看到她的發文，也向華菱公司聯絡，所送出的數額在內，光是台南這一家冷氣公司，就送出將近300台的冷氣機。

不過，黃光芹說，衛福部竟以有人提出檢舉為由，下公文到她所屬的縣市，要他們開罰，不只送冷氣機、捐防疫物資被列為罪證，就連她為了回報陳明義議員協助安裝、運送冷氣機，而受託轉發開放林口人申請消毒的資訊，都被列為事證之一。

對此，蔡英文上午特別撥了電話給黃光芹。她說，黃光芹是見過面的，平常俠女性格大家都知道的。雖然她在節目上發言很犀利，但從這次發起捐贈冷氣的義行，讓我們看到她溫暖細膩的心。

蔡英文說，第一線的醫護人員平常在照顧人，但也被人民主動照顧，一定覺得很溫暖，她也再次感謝黃光芹與一同發起的這些朋友們的心意。

蔡英文表示，照顧好人民是政府的責任，面對疫情挑戰，政府也還是有力有未逮的時候。她感謝台灣民間這麼多人願意勇敢、熱情挺身而出，這就是台灣社會能夠面對疫情挑戰，最難能可貴的力量。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

