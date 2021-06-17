「暑假大規模移動！疫情必重新爆發」　醫曝除非做到2件事

▲去年7月澎湖花火節人潮擠爆。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書表示，發現不少人期待暑假解封，但即使降為二級疫情警戒，現在台灣疫情狀況跟去年不同，社區極難完全清零，沒有報復性出遊的本錢。而兒科醫師楊為傑今天（17日）也分享謝宗學的文章提醒大家。

楊維傑在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，暑假帶孩子出遊可能換來9月無法開學，繼續在家上學；除非台灣確診重新歸零，或疫苗施打率夠高（60-70%以上），不然大規模的人群移動勢必導致疫情重新爆發，這個國外演過很多次了，請大家務必三思。

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謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，只要暑假有大規模的人流移動，疫情有極高的機率捲土重來，甚至擴散到全台各地多點爆發社區疫情，到時候再度三級疫情警戒的時間可能持續到年底，換而言之，孩子今年整年將持續待在家中線上學習。

▼墾丁大街往年熱鬧人潮。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）







謝宗學指出，更不用說，萬一在旅遊景點東海岸、南台灣或離島爆發大規模社區疫情，這些原本醫療資源就相對匱乏的地區，傷亡人數恐怕比現在更為驚人。

謝宗學認為，必須有心理準備，只有犧牲今年的暑假，才有可能換來孩子9月回校上課和明年寒暑假出遊，沒辦法，現在的處境就是如此艱難。

指揮中心指揮官陳時中16日表示，目前看來疫情雖然穩定，但千萬不能以為是趨緩，民眾應該要非常注意，因為依照各國經驗，只要稍微不注意就可能會反彈。