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報復妻子狠男下藥殺2女兒　海底下1000公尺撈出6歲女童遺體

報復妻子男下藥殺死2女兒　海底下1000公尺撈出6歲女童遺體！（圖／翻攝自Twitter）

▲當局已尋獲6歲女童遺體，判斷1歲妹妹可能也遇害。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

西班牙一名男子為了報復妻子，竟然對2名年幼女兒下藥殺害後，再把遺體丟入大海中逃跑，其中6歲女兒的遺體在深海機器人的幫助下，已於約1,000公尺的海底下順利尋獲，目前男子與1歲女兒仍然下落不明。

37歲男子吉梅諾(Tomás Antonio Gimeno)與妻子離婚後，4月27日突然把6歲女兒奧莉維亞(Olivia Gimeno)和1歲女兒安娜(Anna Gimeno)帶離妻子身邊，從此3人便失去蹤跡，直到本月10日，調查人員在加那利群島(Canary Islands)附近海域中尋獲一個用船錨綁住的運動包，打開裡面發現奧莉維亞遺體。

調查人員後來又在附近找到吉梅諾的船，不過船上是空的，警方懷疑安娜很有可能也已經遇害。前妻齊默爾曼(Beatriz Zimmerman)指控，吉梅諾是為了報復她才會對女兒下毒手，對方知道她結交男友後，曾打電話警告她以後會再也看不到2名孩子。

警方後來在吉梅諾家中找到相關證據，包含鎮定劑與肌肉鬆弛劑等藥物施打痕跡，初步研判吉梅諾在家下藥將女兒殺害後，再把2人放進運動包中丟入大海棄屍，目前仍在持續搜尋安娜與吉梅諾下落。

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