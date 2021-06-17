媽媽腫瘤復發「卻不願回主治醫院」　女兒：對不起！急診醫超愧疚

▲阿姨不回原醫院治療，讓人心疼。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

雙北確診數一直都是全台最高，市民除了被劃上病毒傳染代名詞，就連回診都沒尊嚴？急診科醫師賈蔚不捨表示，日前一名腫瘤復發的病患等待住院，但對方以往都是再另一家醫院治療，賈蔚看完電腦斷層便建議，需轉回原醫院比較妥當，結果病患家人卻當場道歉，「對不起，我們住新北...」讓賈蔚相當愧疚。

醫師賈蔚在粉專《賈叔叔的會客室》分享疫情期間看診的經歷，某天，一位身形微胖，呼吸有點費力的阿姨，出現在急診觀察室要等待住院，賈蔚查看電子病歷，上頭寫著「外生殖器惡性腫瘤，放射治療／化學治療後；肋膜腔積水」。

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問診過程中，賈蔚發現，阿姨在本院的醫紀錄不多，包括惡性腫瘤的診斷、治療以及後續追蹤也不在本院，當下他便追問，「阿姨請問妳對自己的過往病史都了解嗎？在哪間醫院治療呢？」

阿姨緩緩表示，自己很清楚病史，並坦言是在另一家醫學中心治療追蹤，至於不選擇手術的原因，則是切除腫瘤後的重建手術太困難，「所以我只做了化療和電療。」

同時間，賈蔚仔細看著最新胸腹電腦斷層掃瞄片子，「明顯的肋膜腔大量積水，隱隱約約感覺到一些不尋常的腫塊，藏身在不易被發現的角落，而且腹腔內似乎也像撒下了種子，散落在各處淋巴結上。」

其實阿姨的病況不理想，賈蔚向對方表示，要和放射診斷科醫師討論一下，再給予適當的診療建議，但賈蔚內心卻是心想著，「（阿姨）幾乎就是惡性腫瘤復發，且伴有多處遠端轉移」，更認為要轉回給當初的醫學中心。

由於阿姨身旁站還有一位年輕女子陪同，賈蔚深思一番後表示，「小姐，我可能會建議妳們轉院，因為媽媽的病情有變化，需要儘快回到原醫學中心進一步檢查治療...」然而，女子欲言又止，似乎不太想接回院治療的建議。

▲阿姨腫瘤復發。（示意圖／記者李毓康攝）



看著女子似乎有難言之隱，賈蔚不禁反問，「有什麼事可以說出來，讓我們幫妳和媽媽」，結果女子用微弱的聲音回應，「醫師對不起，我們住新北...」聞言，賈蔚接不上話，快速整理思緒後，頓時秒懂阿姨不回診的原因，「年輕小姐的內心裡深深感受到『住新北』，在別人眼裡就是『病毒』的代名詞。」

對此，賈蔚相當自責，「住新北又沒有告訴醫師護理師，就得背負著「隱匿」的罪名；要承擔全國疫情尚未歸零的道德責任」，只好透過粉專向阿姨與女兒表達愧疚，「妳不需要說對不起，我這句話搭得差勁，也沒有展現同理。」

文章曝光後，底下網友也相當心疼，「謝謝雙北民眾犧牲自己的自由，你們是我們的家人」、「賈醫師別太自責，你也是在救病人」、「她可能擔心新北疫情醫療忙碌，才找到您這邊來」、「台灣最美的風景是人」、「從言詞就感覺得到賈醫師的關懷跟溫度，相信他們會理解的」。