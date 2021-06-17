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專挑老弱男！萬華迷魂盜約喝酒想洗劫　輕判9個月理由曝

▲▼台北法院外觀。（圖／記者羅志華攝）

▲黃姓婦人在萬華犯下多起下藥強盜案，2020年11月更因邀約不成硬上，北院依剝奪他人行動罪判刑。（圖／記者羅志華攝

記者羅志華／台北報導

60多歲的黃姓婦人在北市萬華地區，以年長男性或行動不便者為目標，藉媒介性交易或邀約喝酒等名義，待與被害人獨處時出手、下藥，犯下多起強盜案件，有「萬華迷魂盜」之稱，但她於2020年11月再度犯案，卻因被害人的幾句話，北院僅依剝奪他人行動自由罪，輕判9月徒刑。

黃婦於2016、2017年間，陸續以類似手法搭訕年長男性，並趁機在飲料中下藥迷昏對方，藉此洗劫財物，甚至在案件審理期間，又以媒介性交易為由，吸引老翁到旅館下藥搶劫得逞，幾年來犯行不斷，其中6件強盜案判刑8年10月，目前仍有案在審，現羈押於看守所內。

而黃婦於2020年11月間，又盯上行動不便的陳姓男子，邀約喝酒遭拒後，竟出手阻擋、拉扯，使陳男倒地多處受傷，經一番激烈掙扎才逃離，事後發現遺失2000元報警，檢方依強盜罪嫌起訴。

法院認為，黃婦肢體阻擋陳男犯行明確，但陳男於審理中說詞反覆，先是說黃婦於衝突中伸進他右側口袋摸錢、但沒看到有錢被拿出來，並稱平時都把錢放在左口袋，法官追問，錢放左口袋，黃婦怎麼從右口袋掏錢，陳男則又改口稱，那天買完東西把錢改放右口袋。

法官推斷，陳男應是衝突後發現錢不見，才懷疑是黃婦搶走的，除說詞可信度不明外，監視器畫面中也沒見有東西掉出來，認為黃婦強盜證據不足，依剝奪行動自由罪，判她9月徒刑。

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