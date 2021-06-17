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快訊／衛福部嚴防印度病毒入侵　已購抗體藥物、HFNC全配系統

▲▼新冠肺炎疫情狀況，衛福部防疫策略。（圖／衛福部提供）

▲新冠肺炎疫情狀況，衛福部防疫策略。（圖／衛福部提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

印度Delta變種病毒傳染力更高，讓各國聞之色變，有外媒報導指出，後續又出現抗藥性更強的「Delta Plus」變種病毒，目前該種病毒的出現的頻率不高，但在美國及歐洲、亞洲國家都出現過相關的確診病例。行政院長蘇貞昌17日在行政院會聽取衛福部資料，根據衛福部資料，近期病毒變異株快速傳播，致歐、美及東南亞地區有多個國家疫情回升，指揮中心已採購複合單株抗體藥物及高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)。

衛福部表示，我國採購及友國提供的疫苗已逐續到貨，嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心已加速完成各項檢驗封緘作業，並依據各縣市疫情及接種情形撥配疫苗，協助地方政府加速推動疫苗接種作業，讓國人儘早獲得保護力，提升群體免疫力；同時，訂定社區廣篩策略，補助各縣市快速PCR檢驗儀器，以擴增社區檢驗量能，儘速找出潛在陽性個案並疫調匡列相關接觸者，以有效斷絕感染鏈。此外，指揮中心持續強化輕症個案之健康監測與轉診效率，並採購複合單株抗體藥物及高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)，以降低確診者轉為重症、甚至死亡的風險，協助紓解重症醫療量能。

位福ㄅ鑑於近日全國疫苗開打日發生多起群聚事件，請民眾前往接種疫苗時，務必配合縣市政府的人潮分流規定，做好手部衛生、戴口罩及保持社交距離等個人防護；接種後，除了自我健康監測外，仍須避免不必要的移動與集會，積極配合各項防疫措施。有你我團結努力，定能共度難關，戰勝疫情。

▲▼新冠肺炎疫情狀況，衛福部防疫策略。（圖／衛福部提供）

▲▼新冠肺炎疫情狀況，衛福部防疫策略。（圖／衛福部提供）

▲▼新冠肺炎疫情狀況，衛福部防疫策略。（圖／衛福部提供）

▲▼新冠肺炎疫情狀況，衛福部防疫策略。（圖／衛福部提供）
 

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