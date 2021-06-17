實際行動！國民黨捐10萬個FFP2口罩　力挺第一線防疫人員

▲國民黨主席江啟臣致送FFP2口罩予第一線防疫人員。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨16日召開中常會，黨主席江啟臣在會中宣布，黨中央將以所有中常委名義，共同捐出10萬個歐盟認證合格的FFP2口罩，讓在前線防疫人員有更完整的保護力。江啟臣17日也親自前往台北市立聯合醫院中興院區以及亞東醫院，贈與第一線防疫人員口罩。

江啟臣表示，這幾天來，確診案例下降，但是死亡率仍高於國際平均，疫情的僵局，令人擔憂，在疫苗仍沒有完全到位的現實下，必須步步為營，參照國際社會過去防疫經驗，制定接下來的防疫政策。

江啟臣指出，國民黨將在下週召開專家會議，邀集專家學者舉行視訊會議，希望可以研議各項方針，提出具體建言，提供給防疫指揮中心及社會各界參考。

江啟臣說，除了防疫、紓困，這一波的疫情爆發，更是政策失當的人禍，政府無法迴避應該有的責任，國民黨除了支持前衛生署長楊志良所提出的國賠訴求，他個人以及國民黨立委也分別提出，給予確診者、確診死亡者家屬慰助金、補償金的預算主決議案。

針對經濟部工業局發文轄下工業區做國產疫苗施打超前部署造冊作業，江啟臣質疑，目前沒有國產疫苗通過緊急使用授權，經濟部居然調查工業區，不曉得經濟部在幹什麼，難道經濟部可核准國產疫苗的緊急使用授權EUA？



江啟臣強調，國民黨呼籲不能讓國人當白老鼠，應讓人民有選擇疫苗品牌的權利，政府對於該超前部署的醫療器材、資源都沒有部署，為何一直在部署國產疫苗？檢調與金管會都應調查，「不顧國人性命在顧國產疫苗，有沒有搞錯」？