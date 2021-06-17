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2600億只紓困730萬人！　最新民調：52%主張每人發1萬

▲▼國民黨紓困民調。（圖／國民黨提供）

▲國民黨進行紓困民調。（圖／國民黨提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

全國三級警戒至6月28日，各行各業皆受到影響。國民黨今（17日）公布紓困民調，本次紓困4.0花了總預算2,600億元，個人紓困約為730萬人次，涵蓋率僅約三成，為31.06%；此外，有高達到五成二（52%）的民眾認同普發1萬元紓困現金。

針對蔡政府紓困4.0方案，國民黨公布一份最新民調，達五成六（56.1%）認同「有人認為，過去的系列紓困方案，涵蓋層面不足，往往都只有照顧到特定的族群」的說法，顯示多數民意認為蔡政府的紓困措施局限性高，未能全面性照顧到疫情之下受創的所有族群。

此外，更有過半數、達到五成二（52%）的民眾認同「因應疫情，在野黨提出要發給每一個人現金一萬元，來進行紓困振興」的提案，顯現逾半民意支持發放現金的政策，拋開繁雜的措施方案與瑣碎的行政程序，先救急、救命。

根據國家發展委員會報告的數據顯示，前波紓困方案惠及約1,368萬人，以全台人口數約2,350萬人估算，紓困涵蓋率不到六成，僅58.21%；這次紓困4.0花了總預算2,600億元，個人紓困約為730萬人次，涵蓋率僅約三成，為31.06%。

國民黨進一步指出，由於是以「人次」計算，所以真正受惠的個人數很有可能不到三成，即便有所謂的滾動式調整，但若政府的思維僵化、心態不變，紓困涵蓋率依然難以全面。

國民黨強調，蔡政府未記取前一波紓困之亂的肇因，限制繁複、程序繁雜、遺漏繁多等問題，紓困4.0依然複製貼上，導致許多同樣在疫情衝擊之下，面臨經營困難、生計困窘的產業或民眾，無法獲得及時的救助。

對照國際間的紓困作法，國民黨統計，包括美國、日本、韓國、新加坡、澳洲以及香港、澳門等，發放現金是疫情嚴峻當下，最普遍且有效協助民眾及時度過難關的措施。

因此，國民黨主張普發現金1萬元，是因這次疫情衝為全面的、普遍的，透過立刻發放現金的方式，可讓不同衝擊層面的勞工、國人皆能在不需要特別手續來辦理，節省行政成本、避免群聚，且不會掛一漏萬的狀況下，皆可有基本紓困補助。

前述公布的民意調查是由國家政策研究基金會委託全國公信力民意調查公司辦理，於今年6月7日至6月9日以訪員電話訪問方式，成功訪問1,080個樣本，以單純隨機抽樣方式（SRS）估計抽樣誤差，在百分之九十五的信心水準下，其最大誤差應不超過±2.98個百分點。

▲▼國民黨紓困民調。（圖／國民黨提供）

▲▼國民黨紓困民調。（圖／國民黨提供）

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