台南大姊抄拖鞋「壁咚」無罩男：不准走！警一到大逆轉…她慘被告

記者許力方、林悅／台南報導

「你不准走！」台南中西區58歲張姓女子和鄰居等垃圾車時，在西賢街看到45歲蔡姓男子穿著一條小短褲出門，竟沒戴口罩，她上前勸阻不成，對方還故意咳嗽幾聲，雙方爆發激烈衝突，她一手拿著拖鞋指責「你不知道現在三級嗎？」，最後當場「壁咚」，限制蔡男行動，警方獲報到場將2人帶回，蔡男反告張女妨害自由，驚動市長黃偉哲出面說明。

事發於14日晚上8時許，蔡男出門跑步沒有戴口罩，與等待倒垃圾的張女起爭執，直呼「我沒有吐口水喔」，張女手舉拖鞋大罵「你不知道現在三級嗎？不知道保護自己保護別人嗎？」一旁民眾也跟著喊「你有種不要跑，等警察」，蔡男反嗆「是妳先動手的喔」轉身就走，沒想到立刻遭張女追上，拉住衣服，喝斥「你不准走」、「站住！」全程都被錄影記錄下來。

▲張女拿拖鞋追無罩蔡男「你不准走」。（圖／記者林悅翻攝）



張女不滿質問「你為什麼不戴口罩」，蔡男則反嗆「那是我的事情！」警告不要再拉扯動手，讓她更氣「你沒有資格這樣子啊」，還對著她咳嗽又吐痰，反控她涉嫌妨害自由。台南警方獲報後趕到場，發現蔡男被限制在牆邊，猶如「壁咚」般，揚言要提告，局勢立刻逆轉，張女當場被依妨害自由罪嫌現行犯逮捕，2人被帶回派出所調查。

蔡男供稱，因為熱愛跑步，自覺戴口罩會增加身體負擔，才會無罩在社區運動，被張女看到上前制止，還限制他在牆邊，讓他不滿身體自由遭受侵害，涉嫌強制罪提出告訴。訊後張女被移送南檢，蔡男則轉報衛生局裁罰。

市長黃偉哲也在防疫記者會上指出，非常感謝市民主動積極的配合防疫，包括市民看到有不戴口罩的人，就很勇敢的阻止他，甚至把他壓制，讓自己不慎觸法，犯了強制罪嫌疑，市府在道義上很感謝，但也勸不要觸法，對於這位熱心的市民，市府想辦法能否給予法律扶助、協助，因為他為的是公益，別人不戴口罩損害的是大家，不見得只有他一個人受害，但他勇敢壓制不慎觸法，這部分我們會思考給予法律協助，也希望司法機關能夠考量他是為了防疫，不是為了私利。

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