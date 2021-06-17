少年「勾勾纏」害她被罵　學姐撂6人動私刑！「超胸妹」猛踹下體

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名16歲陳姓少年不顧洪姓少女已有男友，仍然「勾勾纏」追到洪女家裡，洪女因此事遭父母責罵，於是向鄭姓學姐哭訴，鄭女為幫學妹出口氣，找來3男3女約出陳男到空地，眾人拳打腳踢、打頭、踹肚，其中一名「超胸妹」陳姓少女還猛踹陳男下體，太平警方獲報後1天內陸續逮捕動手的7人，依聚眾鬥毆、傷害、妨害自由等罪嫌移送偵辦。

▲一群人為了教訓「勾勾纏」的少年，利用私刑圍毆並且猛踹下體。（圖／民眾提供）

據了解，6月12日晚間，陳姓少年知道洪姓少女已有男友，仍然死纏爛打，還追到家裡來，洪女因為這事被父母責罵，洪女深受委屈，認為是陳男害她被罵，於是向20歲的鄭姓學姐哭訴。

鄭女為了替學妹出一口氣，找來3男3女助陣，先是私下約陳姓少年到中區某影城旁巷內談判，要求陳男道歉，一群人不滿陳男態度，帶到附近空地毆打，後來被路人發現未戴口罩，於是又帶到太平區一江橋旁巷內施虐。

從施暴影片看出，少年坐在地上遭男子猛踹在地，還以膝蓋抵住脖子，接著又被強扯著頭髮喝令蹲下，不料後方又有一人從背後踹倒，在一旁指揮、穿露肩緊身上衣的陳姓少女突然上前，猛踹陳男下體，相當凶狠。

一夥人私刑完，再將陳男帶到烏日區某家便利商店外告誡，最後由鄭女通知陳姓少年母親的前來帶回，並送至烏日林新醫院救護。

太平警方15日獲報後隨即派員漏夜偵辦，16日陸續帶回涉案鄭姓女子、陳姓少女及5名同夥到案說明，7人均坦承不諱，起因是為了教訓陳姓少年，替少女出一口氣，警方依刑法聚眾鬥毆、傷害、妨害自由等罪嫌移送偵辦，另7人未戴口罩，也依違反傳染病防治法部分，轉市府主管機關依法裁處。

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