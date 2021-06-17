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打疫苗2天11人猝死！台大醫苦勸「長輩一定要去打」12點原因曝光

▲▼日本援助我國124萬劑AZ疫苗開打第二天，一早不少85歲以上長者便在家人的陪同下來到新北三重體育館接種疫苗。接種現場規畫得當，工作人員引導迅速，整個疫苗施打過程十分順利。（圖／記者湯興漢攝）

▲台大醫師認為，猝死事件是否與疫苗有關，仍尚待釐清。（示意圖／記者湯興漢攝）

文／前台大感染科醫師林氏璧

寫給全台灣所有在猶豫該不該打AZ疫苗的長輩，和想要說服長輩施打疫苗的晚輩們參考。近2天傳出11起長者接種AZ疫苗後猝死的不幸事件，和疫苗是否有因果關係尚待釐清，請民眾稍安勿躁等待指揮中心進一步的調查。

寫在前面，我是一個感染科醫師，我們全家有三個人都施打了AZ疫苗，包括我78歲的老媽。

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1.英國牛津大學和大藥廠AZ共同研發的AZ疫苗從去年12月在英國開打，5月底前已經施打了2430萬劑第一劑，還有1340萬劑的第二劑。另外他們還有施打的是輝瑞/BNT疫苗，施打了1400萬劑第一劑，還有1060萬劑的第二劑。已經累積了大量的安全性和有效性的資訊。

2.這兩種疫苗有效的控制了英國變種病毒（也是台灣目前正流行中的病毒）來勢洶洶的疫情，目前英國至少打完第一劑者達人口的62%，打完兩劑者達人口的45%。英國疫情控制有成，已經逐步開放準備恢復一般的生活。

3.在2萬4千人的第三期臨床試驗中看到施打一劑AZ疫苗後90天就有76%的保護力，而施打兩劑的保護力約81.3% （60%～91%）。建議兩劑間隔至少8週，而間隔10～12週，接種效果似乎更佳。對重症也有很好的保護力。各疫苗的保護力高低不一，但目前這些疫苗防重症的能力都非常不錯。就和每年施打的流感疫苗相同，打了疫苗可能還是會得病，但會大幅降低重症乃至死亡的機率。

4.在英國大量施打後的資料，80歲以上打完AZ疫苗14天後可以減少80%的住院。接種第一劑AZ疫苗35天後，保護力可達73%。根據韓國的資料，打完AZ疫苗14天就有86%的保護力。

▲▼北市松菸疫苗接種站，85歲以上老人打疫苗 排長龍等待。（圖／記者屠惠剛攝）

▲老年人施打新冠疫苗，可降低染疫後重症發生率及死亡率。（示意圖／記者屠惠剛攝）

5.即使是對於大家目前聞之色變的印度變種病毒Delta，如果只看對住院的保護力，英國施打的兩個疫苗效果都很好。針對Delta若單打一劑：BNT/輝瑞保護力是94%，AZ是71%。第二劑打完後保護力各自是96%和92%。

6.安全性方面，很確定AZ疫苗不會增加一般血栓的發生率，但在施打後4～28天可能發生一種稀有的血栓併血小板低下的副作用，在歐洲人發生的機率約10萬分之一，在49歲以下的年輕人較容易發生。不過在亞洲人發生的機率似乎較低，台灣和韓國在施打46萬劑和350萬劑後各自報告了一例血栓併血小板低下，都是在30多歲的年輕男性。這發生機率值得繼續密切追蹤。

7.如果真的得到新冠病毒感染，在台灣目前看到60歲以上老人家的重症率約1/3，目前台灣發生的新冠死亡有9成都在60歲以上。且新冠病毒感染本身也會增加得到血栓的機率，風險遠比打AZ疫苗大多了。

8.接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位。可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心，這些症狀隨年齡層增加而減少，通常輕微並於數天內消失。年輕人的反應通常會比老年人大，因為這些反應都是身體的免疫力在對抗疫苗產生抗體的正常過程。建議不舒服後再吃止痛退燒藥來控制，不要預防性的吃。

▲▼北市松菸疫苗接種站，85歲以上老人打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲長者打AZ疫苗後出現不良反應的機率低於年輕人。（示意圖／記者屠惠剛攝）

9.這些接種後的不良反應，輝瑞莫德納的發生比例和嚴重度是比AZ大的。輝瑞莫德納是第二劑大於第一劑，AZ則是第一劑大於第二劑。

10.我不會擔心打不到第二劑疫苗。台灣向AZ原廠訂了1000萬劑，還有COVAX，且日本可能會陸續捐贈我們的也是AZ疫苗。我對AZ後續繼續到貨的信心比莫德納到貨的信心大多了。

11.我78歲的老媽打完AZ疫苗幾乎完全沒有不舒服。我自己倒是頭痛疲勞了半天，然後就好了。

12.別忘了保護力是要在打完第二劑的14天後才比較完整，抗體生成需要時間。且就算有保護力後也不是無敵的，疫苗僅是讓得病和重症機率大幅降低，但並不是降到零。在整個國家社區多半的人都注射完疫苗之前，請長輩們還是要遵守防疫新生活的規定，戴口罩勤洗手避免群聚喔。

結語：別讓兒孫輩為您擔心，為了自己的健康，也為了早日恢復正常生活度過這個疫情，請長輩踴躍施打疫苗！

本文經授權轉自：日本自助旅遊中毒者－前台大感染科醫師林氏璧

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