全台一覽／疫苗開打第2天「11人猝死」！女返家喝水失去意識

▲全台大規模施打疫苗第二天，有10位高齡者接種後猝死。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，目前全台開放高齡者施打。不過開放施打第二天，截至16日晚間8點發稿為止，全台已有11人接種後猝死，其中又以新北、台中最多。而猝死是否與接種疫苗有關，還待後續了解。

收到日本贈送的疫苗後，食藥署立刻進行檢驗，12日開始陸續配發到各縣市政府。其中又以新竹市最快，搶先14日開始施打。不過，大規模接種才開始第二天，全台各地傳出多起猝死案例，累計至16日，已有10位高齡長者接種後死亡。

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台北市：1例

士林一名90多歲老翁16日上午施打疫苗，晚間突然倒地，失去呼吸心跳，衛生局獲報前往採檢，詳情仍待釐清。

新北市：3例

淡水一名88歲老翁15日前往新市國小接種，16日上午家屬通報死亡、淡水衛生所也通報死亡。

淡水一名81歲女性洗腎患者16日上午接種疫苗，返家後身體不適，雖然立刻被送到淡水馬偕醫院救治，依然搶救無效身亡。

板橋一名69歲老翁本身有高血壓、糖尿病、十二指腸潰瘍等多重慢性病，15日前往某養護中心接種疫苗，16日上午身亡。

▼全台疫苗大規模施打第二天，有10位接種者猝死。（示意圖／ETtoday資料照）



台中市：3例

南屯區一名90歲婦人有阿茲海默症病史，近期曾因為泌尿道感染、胸椎骨折住院，15日上午接種疫苗後，出現發燒、口渴等症狀，喝水後失去意識，送醫後搶救無效身亡。

西區一名94歲老翁患有阿茲海默症、糖尿病、高血壓等慢性病，15日前往接種疫苗，直到16日被家人發現時，已失去生命跡象。

一名60歲的邱姓男子患有腎臟癌、糖尿病，住在護理之家，15日施打疫苗後身亡。

新竹市：1例

一名97歲老翁患有阿茲海默症，14日前往接種疫苗，沒想到返家以後，15日身體不適，狀況急速惡化，16日清晨在新竹病逝。

新竹縣：1例

竹東一名97歲婦人16日到衛生所接種疫苗，返家休息失去意識，被警消發現時，已失去生命跡象。

▼全台傳出多起接種疫苗後死亡的案例。（示意圖／ETtoday資料照）



彰化縣：1例

一名86歲老翁有三高、慢性肝炎等慢性病，14日接種完返家，15日被家屬發現時，已無呼吸心跳，被醫師判定死亡。

嘉義縣：1例

一名83歲婦人15日接種疫苗，16日身體不適送醫，到院前失去呼吸心跳，搶救後仍不治身亡。

以上為全台施打疫苗後，截至16日發生的猝死案例，不過是否與接種疫苗有關係，仍待相關單位進一步調查、釐清。

對於高齡者接種疫苗後死亡，中研院生醫所兼任研究員何美鄉下午也在臉書發文：「死亡與施打疫苗隨機發生於同一天的機率為何？」昨日開始替75歲以上長者接種AZ疫苗，不幸在台中有2名90歲以上長者在打完疫苗一天內猝死，「死亡與疫苗的因果關係當然會被嚴肅仔細的探討。」

針對兩起不相干的事件，隨機同一天發生機率有多高，其實是可以運算的。何美鄉說，台灣90歲以上人口以內政部至去年5月底統計計算為14萬3322人，而去年90歲以上長者死亡率約千分之191，「亦即每日不論有沒有施打疫苗，都會有75位90歲以上的長者，因不同的疾病往生。」

何美鄉進一步分析，若疫苗分5天、以100%全面施打，每日將有15位施打疫苗者在打完疫苗同一天往生；若以50%施打率計算，則有7位施打疫苗者於同一天過世，這是一個純屬機率的運算，目的在於幫助長輩們釐清，先不要被數字嚇到了，「另就生物相關的因果推論，則需更多的資訊。」