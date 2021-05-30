東港漁船走私香菸藥品　「船長神色有異」被海巡識破

▲第5岸巡隊會會同高雄查緝隊等單位在鹽埔漁港查獲漁船走私私菸及藥品 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港籍一艘漁船，出港2天，於29日晚進入新園鹽埔漁港時，蔡姓船長神色有異，安檢人員配合配合第五海巡隊、高雄查緝隊、鳳山查緝隊及偵搜犬區隊實施聯合查緝，在船艙內發現私菸12萬4,500包及疑似牛樟芝丸等偽冒藥品，進行查扣，私菸部分後續交由「屏東縣政府財稅局」辦理裁罰事宜，疑似偽冒藥品待確認成份後移送主管機關裁處。



▲▼清查私菸。

南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所海巡人員發現東港籍一艘漁船於5月27日出港，船上除船長外還有５名外籍漁工，於29日晚間9時許進港時，安檢人員查覺蔡姓船長神情有異，隨即編組專案人員實施聯合檢查，並在船尾發現一處密艙，進入搜索後共起出「大七7毫克」私菸及疑似偽冒藥品乙批。

▲▼私菸、藥品。



該案能順利查獲，有賴第五岸巡隊人員在防疫期間，除了做好防疫工作外，仍堅持不懈落實安檢工作，才能成功阻止私菸及疑似偽冒藥品流入市面，有效維護國人健康。

第五岸巡隊表示，購買未經相關檢驗菸品及藥品，恐傷害身體健康，未來該隊將持續結合治安單位戮力執行查緝走私工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定，籲請民眾如發現不法，可隨時撥打「118」海巡免費服務專線，檢舉不法，共同為維護社會治安盡一份心力。

►Her今天推出CK be中性淡香水200ml，原價2800元，特價639元激殺2.2折熱銷超過20年