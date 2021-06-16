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澳門宣布關閉在台辦事處　陸委會：相當遺憾「一向竭盡所能協助！」

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

澳門政府16日宣布將於19日起暫停在台灣澳門經濟文化辦事處運作，但未解釋原因。對此，陸委會表示，自澳門在台辦事處成立以來，我方一向竭盡所能給予協助，對澳門單方面做出此一決定，感到相當遺憾。

陸委會指出，澳門在台辦事處係依據台澳2011年互設辦事處換文內容而成立，自成立以來，我方一向秉持善意互惠態度，竭盡所能給予協助，「今澳門政府單方面做出此一決定，我方相當遺憾。」

陸委會強調，我方駐澳門辦事處將持續運作，派駐同仁仍然會堅守崗位，勉力為台澳民眾提供服務，以確保民眾的權益與福祉。

香港上月18日突宣布暫停在台經濟貿易文化辦事處運作，起初也未解釋原因，直到21日港府發言人才表示，台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿文辦在台灣的運作環境日趨惡化，另一方面，經貿文辦人員也曾受島內激進人士威嚇，種種情況讓留駐人員面臨不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間亦在此陰影下日漸收窄。

港府發言人指出，由於經貿文辦已難以達到最初成立的目的，同時為保障駐台香港人員的安全和權益，特區政府因此決定暫時關閉經貿文辦，而所有香港人員亦已離台返港。

▼澳門暫停在台辦事處運作。（示意圖／CFP）

▲▼澳門。（圖／CFP）

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