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澳門關閉在台辦事處原因曝！人員簽證「一直無法獲台灣批准」

▲▼澳門特區政府在台灣設立的在台澳門經濟文化辦事處,澳門在台辦事處。（圖／翻攝澳門政府）

▲澳門宣布關閉在台經濟文化辦事處。（圖／翻攝澳門政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府16日上午突宣布將於19日關閉在台經濟文化辦事處，並於傍晚公布原因。澳門政府表示，在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請至今一直無法獲批，在台辦事處不得已暫停運作。

澳門政府指出，澳門特別行政區政府自成立以來，一直務實推動澳台關係穩定發展，2011年，基於兩岸雙方均認同「九二共識」的共同政治基礎，澳台通過換文達成互設辦事機構的共識，雙方辦事處據此開展相關業務，澳門特區政府在台灣設立的澳門經濟文化辦事處於2011年12月正式運作。

▲▼澳門特區政府在台灣設立的在台澳門經濟文化辦事處,澳門在台辦事處。（圖／翻攝澳門政府）

澳門政府提到，一直以來，澳門特區政府始終依法處理台方在澳辦事處人員有關證件手續的審批辦理工作，「然而，澳門特區政府在台辦事處人員的證件續期和新輪換人員赴台申請至今一直無法獲批，在台辦事處不得已暫停運作。」

澳門政府表示，特區政府充分考慮居民需求，在辦事處暫時停止運作期間，將會透過旅遊局設立的24小時熱線，處理一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。有關防疫資訊的查詢，亦可致電新型冠狀病毒感染應變協調中心查詢熱線。

澳門政府強調，特區政府將一如既往按照基本法、一個中國原則，以及中央政府處理澳門涉台問題的基本原則和政策來處理澳台關係相關事宜，持續推動澳台民間交往，深化澳台民間交流合作。

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