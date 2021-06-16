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跟進香港　澳門也宣布關閉在台經濟文化辦事處

▲▼澳門。（圖／CFP）

▲澳門宣布暫停在台經文辦事處運作。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

繼香港上月突然宣布暫停在台經濟貿易文化辦事處運作後，澳門政府也於6月16日宣布，將於19日起暫停在台灣澳門經濟文化辦事處運作。不過，澳門政府並未說明做出此決定的原因。

澳門政府表示，在辦事處暫時停止運作期間，將會透過旅遊局設立的24小時熱線處理一般查詢、在台澳門居民服務事項和求助個案，以及向台灣居民提供與澳門相關資訊。有關防疫資訊的查詢，亦可致電新型冠狀病毒感染應變協調中心查詢。

▼香港上月就已宣布暫停在台經文辦事處運作。（示意圖／CFP）

林鄭月娥。（圖／CFP）

香港上月18日突然宣布暫停在台經濟貿易文化辦事處運作，起初也未解釋原因，直到21日港府發言人才表示，台方近年的一連串行徑已嚴重破壞港台關係，令經貿文辦在台灣的運作環境日趨惡化，另一方面，經貿文辦人員也曾受島內激進人士威嚇，種種情況讓留駐人員面臨不穩定因素，推展港台在各領域交流的空間亦在此陰影下日漸收窄。

港府發言人指出，由於經貿文辦已難以達到最初成立的目的，同時為保障駐台香港人員的安全和權益，特區政府因此決定暫時關閉經貿文辦，而所有香港人員亦已離台返港。

對於香港突然暫停在台經濟貿易文化辦事處運作，陸委會上月曾回應，香港在台辦事處係依據台港2011年互設辦事處換文所設置，根據換文精神，雙方設置辦事處旨在服務雙方民眾及處理事務性問題，並未觸及「九二共識」等政治性議題，「港方刻意扭曲事實，顯然別具政治目的，對此我方絕難苟同。」

陸委會還強調，「儘管外在形勢嚴峻，我駐香港辦事處仍會堅守崗位，為民眾提供服務。至於港府暫停其辦事處運作，致影響民眾權益，所有後果理應由港府承擔。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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