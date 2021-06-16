97歲爺爺打完AZ疫苗2日後死亡　竹市府將協助受害救濟申請



▲新竹市一名97歲長者注射完AZ後2日死亡。（示意圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市傳出1例長者打AZ疫苗後驟世。一名97歲的長者於14日前往接種新竹市AZ長者疫苗，15日開始出現不適，16日宣告不治，新竹市府表示，本案目前仍在調查中，是否與疫苗相關仍待釐清，但若家屬有需要，可協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。

一名陳姓網友16日於臉書追悼他的外公，網友表示，97歲的外公身體一向健康硬朗，從7年前外婆過世後獨自勇敢活下來，雖然期間受到阿茲海默症影響，常常將他誤認為客人，對他讚譽有加，但無損他們爺孫間的感情。

▲市府說，長者的死因仍待釐清，但可先協助家屬申請「預防接種受害救濟」。

外公14日打完AZ疫苗，15日晚間開始出現身體不適症狀，家人趕緊將他送醫，沒想到病程惡化極快，家人原本想等外公退燒、明年暑假回國探望他，未料外公仍在16日清晨過世。

新竹市府表示，該案97歲長輩設籍東區，在14日上午赴東區疫苗施打站接種，隔日晚上出現發燒不適症狀，由家屬送院治療後不治過世，死因尚待釐清。

市府已主動聯繫並關心家屬，若家屬需要，將主動協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。

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