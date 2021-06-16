　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

97歲爺爺打完AZ疫苗2日後死亡　竹市府將協助受害救濟申請

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）
▲新竹市一名97歲長者注射完AZ後2日死亡。（示意圖／記者林敬旻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市傳出1例長者打AZ疫苗後驟世。一名97歲的長者於14日前往接種新竹市AZ長者疫苗，15日開始出現不適，16日宣告不治，新竹市府表示，本案目前仍在調查中，是否與疫苗相關仍待釐清，但若家屬有需要，可協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。

一名陳姓網友16日於臉書追悼他的外公，網友表示，97歲的外公身體一向健康硬朗，從7年前外婆過世後獨自勇敢活下來，雖然期間受到阿茲海默症影響，常常將他誤認為客人，對他讚譽有加，但無損他們爺孫間的感情。

▲國泰醫院替台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲市府說，長者的死因仍待釐清，但可先協助家屬申請「預防接種受害救濟」。

外公14日打完AZ疫苗，15日晚間開始出現身體不適症狀，家人趕緊將他送醫，沒想到病程惡化極快，家人原本想等外公退燒、明年暑假回國探望他，未料外公仍在16日清晨過世。

新竹市府表示，該案97歲長輩設籍東區，在14日上午赴東區疫苗施打站接種，隔日晚上出現發燒不適症狀，由家屬送院治療後不治過世，死因尚待釐清。

市府已主動聯繫並關心家屬，若家屬需要，將主動協助「預防接種受害救濟」申請，由中央審議小組專家委員審議接種與受害關聯，以及應給付之金額。

►今天推出防疫面罩、護目鏡，269元起

►國軍新竹醫院院長幫打特權疫苗　200萬罰金遭爆恐「全民埋單」

►嗆警「那逛市場要罰嗎？」竹東11男女屁孩夜聚喝酒　最少噴66萬

►快訊／太可惡！人力仲介藏32移工「6確診2快篩陽性」　重罰百萬

►快訊／國軍新竹醫院院長打黑箱疫苗　國防部拔官、市府再罰200萬

ET快訊
西南風水彈灌南台！鋒面將接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區
被爆強迫工業區「打國產疫苗」　經濟部緊急回應
手機充電充很久？　開啟「這模式」狂省44分鐘
恐怖私刑「浸豬籠」　綠窟潭發現大量女性骸骨
怕接種疫苗引發血栓　專家公布機率了
辰亦儒飯店健身「大聲怪叫」　民眾怒投訴：台灣過氣明星

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南檢外勤相驗檢察官列施打對象　衛生局：高風險符合第2類順位

海巡高官爆插隊搶打疫苗！第一線基層543劑沒人打到　海巡署回應

男子射殺22歲馬尾前女友！當街「朝胸口開槍」驚悚36秒畫面曝

獨／南檢驚爆「疫苗打了」　全國檢方昨才准列冊「那要辦好心肝嗎」

神鬼護理師吸5.2億！鬼扯能低價買新光三越禮券牟利　判囚11年4月

快訊／嘉義男槍殺22歲女友！　到院前失心跳「胸口中彈亡」

快訊／士林9旬老翁打完AZ疫苗死亡　衛生局前往採檢中

快訊／全台第10起！嘉義83歲女施打疫苗　隔天送醫不治身亡

端午節60萬烤肉趴曝光！花蓮吉安4女6男群聚　見警上門傻了

快訊／7歲腦死柔道小弟「住院57天」按摩腳有反應　院方回應了

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

南檢外勤相驗檢察官列施打對象　衛生局：高風險符合第2類順位

海巡高官爆插隊搶打疫苗！第一線基層543劑沒人打到　海巡署回應

男子射殺22歲馬尾前女友！當街「朝胸口開槍」驚悚36秒畫面曝

獨／南檢驚爆「疫苗打了」　全國檢方昨才准列冊「那要辦好心肝嗎」

神鬼護理師吸5.2億！鬼扯能低價買新光三越禮券牟利　判囚11年4月

快訊／嘉義男槍殺22歲女友！　到院前失心跳「胸口中彈亡」

快訊／士林9旬老翁打完AZ疫苗死亡　衛生局前往採檢中

快訊／全台第10起！嘉義83歲女施打疫苗　隔天送醫不治身亡

端午節60萬烤肉趴曝光！花蓮吉安4女6男群聚　見警上門傻了

快訊／7歲腦死柔道小弟「住院57天」按摩腳有反應　院方回應了

夏季飲料旺季來了！日本大廠聯名新品齊發「搶攻50億商機」

南檢外勤相驗檢察官列施打對象　衛生局：高風險符合第2類順位

賈永婕支持醫護行動竟遭霸凌　民進黨深夜力挺：譴責挑撥言論

劉品言打開鰻魚便當驚見「醬烤蟑螂」　氣炸控店家：吐得很辛苦！

西南風水彈灌南台！鋒面下周接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區

初夏必買！L:A BRUKET、SABON推全新香氛身體護理系列

疫情要怪雙北市民？　他發現「綠營似乎口徑一致」

傳強迫工業區打國產疫苗？經濟部澄清：預先調查廠商意願並造冊

李康生《雪雲》闖進坎城影展！　官方評審發信讚嘆：Beautiful

怕接種疫苗引發血栓！高醫院長公布機率：跟發票中一萬差不多

社會熱門新聞

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

即／國道一號「20車連環撞」釀3傷

94歲翁昨天打疫苗　今天「人沒有了」

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

即／警大公安所榜首　炫耀過太爽錄取遭撤銷

台中90歲婦打完疫苗亡　家屬心痛「昨天還好好的」

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

嘉義83歲女施打疫苗　隔天送醫不治身亡

即／嘉義男槍殺22歲女友！　到院前失心跳胸口中彈亡

7歲腦死柔道小弟「住院57天」有反應　院方回應了

更多熱門

相關新聞

南投AZ開打早上雨淋午後日曬　7910位長輩辛苦接種

南投AZ開打早上雨淋午後日曬　7910位長輩辛苦接種

日本政府捐贈的AZ疫苗，南投分配到18,000劑，其中75歲（原民65歲）以上民眾優先預約的1萬1304劑，今日在全縣13鄉鎮49處同步進行施打；但天公不做美，施打人數最多的草屯、南投市上午都下起傾盆大雨，午後卻又出大太陽，增加前往接種的老人家和家屬們不少困擾，所幸全天仍完成7910人和7成接種率，南投縣衛生局指出，19日前可全數施打完畢。

北市反擊苗博雅：真正破口去問范雲

北市反擊苗博雅：真正破口去問范雲

飯店女房務「3次PCR才確診」！同住6人4染疫

飯店女房務「3次PCR才確診」！同住6人4染疫

6／28降級「各處恐燒成一片」！醫曝先做1件事再考慮

6／28降級「各處恐燒成一片」！醫曝先做1件事再考慮

疫情下台東大學「一個人的畢業典禮」

疫情下台東大學「一個人的畢業典禮」

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

《鳥來伯》香腸伯離世！　享壽76歲

張善為近況曝光！助理透露探視情形

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

新冠症狀已改變！　新排名曝光

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面