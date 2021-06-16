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社會 社會焦點 保障人權

1歲女兒託母照顧…飯店女房務「3次PCR才確診」！同住6人4染疫

▲▼花蓮縣政府0616防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府）

▲▼花蓮縣政府16下午召開防疫記者會，說明確診8名個案情況。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府，下同）

記者戴若涵／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心16日公布國內新增167例本土病例，其中8例在花蓮。花蓮縣長徐榛蔚下午召開記者會說明，表示這8例均為案13195的延伸。其中案13195二女兒(案13368)為旅館房務人員，經3次PCR才被確診。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，16日新增的8例本土個案均為崇德家族案延伸，分別是案13195的婆婆(案13369)、二女兒(案13368)，二女兒大伯父子(案13415、13414)，二伯夫妻、兒子(案13416、案13417、案13413)，以及三女兒(二13412)。

▲▼花蓮縣政府0616防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府）

案13368為案13195的二女兒，為20多歲女性、旅館房務人員，Ct值36，平時跟先生、兒子、女兒、大伯、姪子同住，上班時會將小孩托母親照顧，下班再接回家，5月23日至6月6日因飯店停班回家，7日因飯店臨時任務臨時被通知要上班一天，8日休假日因1歲大的女兒(案13304)異位性皮膚炎，因此有帶小孩前往小兒科、皮膚科看醫生，也有到燒臘店消費，外出時均佩戴口罩。

案13368因母親確診13日前往崇德集會所篩檢，呈現陰性，14日因3名家人確診，於防疫旅館進行隔離，前往部立花蓮醫院進行PCR採檢也為陰性，但15日第3度PCR採檢為Ct值36無症狀確診。朱家祥指出，前前後後共進行3次PCR才確診，「可以解釋為何如此困難確診，Ct值這麼高，其實病毒純含量、活性比較低，傳染性也比較低」。目前已匡列飯店10名同事(5人居家隔離、5人入住防疫旅館)。

▲▼花蓮縣政府0616防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府）

▲▼花蓮縣政府0616防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府）

案13415、案13414為13368的38歲大伯父子。大伯在亞洲水泥工作，平日與兒子、三弟、三弟媳(案13368)、姪子、姪女(案13304)同住，家裡事情都由三弟幫忙，有每天一包菸的習慣，平日晚上都會到媽媽家吃飯，確診的10多歲兒子也會到媽媽家居住，5月底曾大量採買東西，大部分足跡為上班地點、自宅，9日曾帶小孩到崇德海邊逛逛，自述未下車，先前採檢結果為陰性，但居家隔離後到部例花蓮醫院進行PCR採檢陽性確診，目前匡列18名同事。

▲▼花蓮縣政府0616防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府）

案13416、13417、13413則為13368的35歲二伯、31歲二嫂以及3歲姪子。二伯家中6人同住(夫妻、2兒、父母)在亞洲水泥上班，自述常常受情緒影響無法上班，請同事代班，1日曾因手痠痛、腰痛，在太太的陪同下到原鄉診所就醫，7日出現輕微咳嗽、全身無力等症狀，2日至12日期間也有到7-11、肯德基等處消費，平時家中由母親負責煮食，妻子7日曾出現喉嚨不舒服，但一家人都沒有明顯症狀，3人經PCR後確診。

▲▼花蓮縣政府0616防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府）

▲▼花蓮縣政府0616防疫記者會。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府）

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