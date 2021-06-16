6／28降級「各處恐燒成一片」！醫曝1件事要先做：後果我們承受不起

▲有醫師認為，現在貿然降級，若未撲滅星星之火，就可能在各處燒成一片。（示意圖／實習記者方敬攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣已經連續4天確診人數低於200例，疫情看似趨緩，就有網友認為「6/28應該解除三級」，不僅兒童急診科主任謝宗學認為有難度，預估7月中旬比較有機會；醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也直言，現在貿然降級，「沒有撲滅的星星之火，就可能在各處燒成一片」，若要降級，必須做到1件事，再依情勢考慮其可能性。

醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》稍早發文指出，有人認為應解除三級，過於嚴格防疫作為使經濟受衝擊，但他並不認同。事實上，以近期確診數、死亡個案、檢驗量陽性率看來，疫情才剛趨緩，端午節連假後「有沒有出事情」，也得再觀察一週才能見真章，「現在貿然降級，沒有撲滅的星星之火，就可能在各處燒成一片。」

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▲若要降級，醫師認為要等第1～3類人員打完疫苗，再觀察情勢判斷。（示意圖／記者周宸亘攝）

「管制要多嚴格，這不可能有全面共識的！」粉專PO文醫師無奈地說。對於有人質疑三級時為何不升四級？同時有人說為何不降至二級，他認為「防疫就是摸著石子過河」，只能從他國經驗及我國民情、本土資料判斷，如何才能達到防疫與經濟的最佳平衡，至於最後有沒有達到，不得而知，但以目前狀況看來還在可接受範圍內。

粉專提到，無症狀或輕症感染者對醫療系統衝擊較小，若要降級，至少要等第1～3類人員，及75歲以上長者接種完第一劑，再等2週產生基礎保護力，屆時再依當時情勢考慮降級可能性，「現在喊要降級，後續的結果可能我們會承受不起。」

PO文再指，目前雖然處於三級警戒，但很多人都認真做到準四級程度，台灣得以控制疫情，很大一部分是靠著人民素質，願意自肅，也向大家喊話「要繼續加油，一起撐過這段不好過的日子！」